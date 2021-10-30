DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İzmir depremi ne kadar sürdü? 2020 İzmir depremi kaç saniye sürdü? İzmir depreminin şiddeti (büyüklüğü) kaç?
Kılıçdaroğlu: 'Beni çok rahatsız eden bir konu var'
Kürşat Yılmaz tahliye oldu
2020 İzmir depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? İzmir depremi ne zaman oldu?
Çin'de yeni virüs tespit edildi: Bulaşanların yarısını öldürüyor!
Nobel Ödüllü Aziz Sancar'dan bilim insanı olmak isteyen gençlere tavsiye
Rusya, Bayraktar TB2'lerden rahatsız! ''Ukrayna tehlikeli bir oyun oynuyor''
Avrupa tarihinde bir ilk! Mahkemelik oldular
'Rus savaş uçakları, Suriye’nin Türkiye sınırına yakın bölgelere konuşlanmaya başladı” iddiası
Erzurum'a kar yağacak mı? 31 Ekim Pazar Erzurum'da kar var mı? Van, Bitlis, Erzincan kar yağacak mı?
Bill Gates, Jeff Bezos ile birlikte Fethiye’de koy kapattı
Emekli, memur zammı ve asgari ücret tablosu netleşmeye başladı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'da
Facebook'un 'Meta' duyurusundan sonra ‘tokenler’ uçuşa geçti

TIMETURK / EKONOMİ / Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait beş enerji nakil hattının yapımı kapsamında güzergaha isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

2 Saat Önce
2021-10-30 09:52:48
Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararı

TEİAŞ'a ait beş enerji nakil hattının yapımı kapsamında güzergaha isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'a ait "154 kV Sapanca TM İrtibatları Projesi" "154 kV Göktepe RES TM-Yares Yalova RES TM Enerji İletim Hattı Projesi" "154 kV (Yalova TM-Gemlik TM) Brş.N.-Çakıl RES TM Enerji İletim Hattı Projesi" "400 kV (Adana-Hunutlu TES) Brş.N.-Misis OSB Enerji İletim Hattı Projesi" ve "Adapazarı Ballıkaya Baraj Gölü Havzası 154-380 kV EİH Deplaseleri Projesi" kapsamında söz konusu hatların güzergahlarına denk gelen taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele istimlak edilecek.

Ayrıca, İstanbul'un Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt ve Silivri ilçelerinde trafo binası yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından kamulaştırılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş