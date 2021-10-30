Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait beş enerji nakil hattının yapımı kapsamında güzergaha isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

TEİAŞ'a ait beş enerji nakil hattının yapımı kapsamında güzergaha isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'a ait "154 kV Sapanca TM İrtibatları Projesi" "154 kV Göktepe RES TM-Yares Yalova RES TM Enerji İletim Hattı Projesi" "154 kV (Yalova TM-Gemlik TM) Brş.N.-Çakıl RES TM Enerji İletim Hattı Projesi" "400 kV (Adana-Hunutlu TES) Brş.N.-Misis OSB Enerji İletim Hattı Projesi" ve "Adapazarı Ballıkaya Baraj Gölü Havzası 154-380 kV EİH Deplaseleri Projesi" kapsamında söz konusu hatların güzergahlarına denk gelen taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele istimlak edilecek.

Ayrıca, İstanbul'un Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt ve Silivri ilçelerinde trafo binası yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından kamulaştırılacak.

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