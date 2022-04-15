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Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik dağıtım şirketleri ile ilgili yeni karar

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile elektrik dağıtım şirketlerine yıllık bakım planı hazırlama zorunluluğu getirildi.

2 Saat Önce
2022-04-15 08:29:50
Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik dağıtım şirketleri ile ilgili yeni karar

Elektrik dağıtım şirketleri, elektrik enerjisinin kaliteli, güvenli ve sürekli bir şekilde gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına sunulabilmesi amacıyla yıllık bakım planı hazırlamakla yükümlü tutuldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) elektrik dağıtım sistemi yönetmeliğini yenileyerek Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladı.

Buna göre, enerji dağıtım şebekesinin kısmen veya tamamen istem dışı enerjisiz kalması durumunda, sistemin kademeli olarak enerjilendirilmesine yönelik acil durum yönetim planları dağıtım şirketi tarafından hazırlanacak.

Dağıtım şirketleri, acil durum yönetim planlarının uygulanabilirliğini ve güncelliğini korumakla yükümlü olacak. Acil durumlarda kullanılmak üzere mobil jeneratörler bulunduracak.

Bu şirketler ayrıca şikâyetler ve dağıtım faaliyeti konularına ilişkin yapılan başvuruların alınması ve cevaplandırılması için kullanıcı hizmetleri merkezi kurmakla yükümlü olacaklar.

Şubat ayında Isparta'da yoğun kar yağışı üzerine başlayan ve yaklaşık 20 bin haneyi etkileyen elektrik kesintisi yaşanmıştı.

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