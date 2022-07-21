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TIMETURK / EKONOMİ / Resmi Gazete'de yayımlandı: Buğday ve arpasını TMO'ya satan çiftçiye destek

Resmi Gazete'de yayımlandı: Buğday ve arpasını TMO'ya satan çiftçiye destek

Buğday ve arpalarını Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) satan çiftçilere destek verilecek. Buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için 50 kuruş prim desteği ödenecek.

5 Saat Önce
2022-07-21 07:33:58
Resmi Gazete'de yayımlandı: Buğday ve arpasını TMO'ya satan çiftçiye destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olarak arpa buğday üretimi yapan ve Tarım Mahsulleri Ofisi'ne satanlara prim ödenecek.

Satışlarını belgelendiren çiftçilere, buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için 50 kuruş prim desteği ödenecek.

2022 üretim yılı içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olanların 1 Eylül'e kadar ürünlerini Tarım Mahsulleri Ofisi'ne satarak, 16 Eylül'e kadar Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekecek.

Bu destekten haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ise 5 yıl boyunca hiçbir destekten yararlanamayacak. .

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