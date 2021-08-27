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TIMETURK / EKONOMİ / Resmi Gazete’de yayımlandı: Bir ülkeden daha kripto paraları tanıma kararı

Resmi Gazete’de yayımlandı: Bir ülkeden daha kripto paraları tanıma kararı

Küba hükümeti tarafından yapılan açıklamada kripto paraların tanınacağı ve ödemeler konusunda da regülasyonlar getirileceği belirtildi.

36 Dakika Önce
2021-08-27 11:45:53
Resmi Gazete’de yayımlandı: Bir ülkeden daha kripto paraları tanıma kararı

El Salvador, Venezuela, Paraguay ve Arjantin gibi ülkelerin ardından Küba'dan da kripto paralar konusunda olumlu bir haber geldi. Ülkenin resmi gazetesinde de yayımlanan karara göre; merkez bankası kripto paralar konusunda bazı kanunlar çıkaracak ve ödeme hizmetlerinin nasıl gerçekleşeceği ve bu hizmeti sağlayan şirketlerin hangi kurallara tâbi olacağını belirleyecek.

2021 yılında tüm dünyada büyük ilgi gören kripto paralar özellikle ABD'nin Donald Trump döneminde başlattığı ambargodan ötürü dolar kullanımının iyice zorlaşmasıyla Küba'da da teknolojiye yatkın kesimler tarafından tercih edilmeye başlanmıştı.

DEVLET KONTROLÜ SAĞLANACAK

Resmi gazetede yer alan karar, Küba Merkez Bankası'nın sosyoekonomik çıkarları nedenleriyle kripto paraların kullanımına izin vereceğini ancak devletin yapılan işlemleri kontrol edeceğini belirtiyor. Kararda ayrıca, yasa dışı faaliyetlere de izin verilmeyeceğine de vurgu yapıldı.

AP'ye konuşan kripto para uzmanı Erich Garcia ise, halkın bir bölümünün özellikle hediye kartları ve çevrim içi ürün alımları için kripto paraları zaten bir süredir kullandığını söyledi.

EL SALVADOR 7 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Hatırlanacağı üzere 8 Haziran tarihinde Bitcoin'in yasal para olmasını sağlayan kanun El Salvador meclisi tarafından kabul edilmişti. 3 aylık zaman dilimi içinde Chivo cüzdanından ATM'lere kadar El Salvador birçok hazırlığını tamamladı. 7 Eylül tarihinde ise kanun resmen yürürlüğe girecek ve Orta Amerika ülkesinde Bitcoin yasal bir para olacak.

Bir başka Latin Amerika ülkesi Paraguay'da da bir Bitcoin yasasının hazırlıklarının yapıldığı biliniyor. Son olarak ekonomik krizin ciddi şekilde zorladığı ülkelerden olan Arjantin'de de cumhurbaşkanı Fernandez, Bitcoin'e ‘Hayır' demek için bir sebep olmadığını söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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