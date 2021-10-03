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TIMETURK / EKONOMİ / Resmi Gazete'de yayımlandı: Ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verdi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

5 Saat Önce
2021-10-03 08:37:35
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verdi

Bakanlığın, ağustos ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 16 milyar 955 milyon 19 bin 854 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 909 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 2 milyar 115 milyon 490 bin 751 lira olan ve 8 bin 56 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 183 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 215 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 466 milyon 540 bin 724 lira, istihdam edilenlerin sayısı da 8 bin 146 oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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