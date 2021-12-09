Resmi Gazete'de yayımlandı: 2022 yılı MTV oranı belli oldu
Yılbaşından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak artış oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkisini kullanarak yeniden değerleme oranında yüzde 11,2'lik indirime gitti.
2021-12-09 07:35:31
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, MTV oranı 36,20'den yüzde 25'e indirilmesine karar verildi.
İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'nın 197 sayılı MTV Kanununun 10'uncu maddesine göre karar verildiği belirtildi. Söz konusu kararda "2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçeci 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak belirlenmiştir" denildi.
Yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek olan kararın hükümlerinin ise Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği aktarıldı.
YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA YÜZDE 11,2 PUAN İNDİRİM
Ekim ayı enflasyon verisiyle birlikte 2022 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı'nın bu oranı yeniden belirleme yetkisi bulunuyor. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan, MTV'de yeniden değerleme oranında yüzde 11,2 indirme gitmiş oldu.. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden değerleme oranında indirim yetkisini 2019 ve 2020 yıllarında yine MTV'de kullanmıştı.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?
Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298'inci maddesine göre hesaplanıyor.
Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden değerleme oranında indirim yetkisini 2019 ve 2020 yıllarında yine MTV'de kullanmıştı.
Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
2021 MTV: 1051 lira
2022 MTV: 1313 Lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1678 lira
2021 MTV: 1830 lira
2022 MTV: 2288 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2647 lira
2020 MTV: 2964 lira
2021 MTV: 3234 lira
2022 MTV: 4043 Lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 4170 lira
2020 MTV: 4670 lira
2021 MTV: 5095 lira
2022 MTV: 6369 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 600 lira
2020 MTV: 672 lira
2021 MTV: 733 lira
2022 MTV: 916 Lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1124 lira
2020 MTV: 1258 lira
2021 MTV: 1372 lira
2022 MTV: 1715 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2068 lira
2020 MTV: 2316 lira
2021 MTV: 2526 lira
2022 MTV: 3158 Lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 3211 lira
2020 MTV: 3596 lira
2021 MTV: 3923 lira
2022 MTV: 4904 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 336 lira
2020 MTV: 376 lira
2021 MTV: 410 lira
2022 MTV: 512 Lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 652 lira
2020 MTV: 730 lira
2021 MTV: 796 Lira
2022 MTV: 995 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 1218 lira
2020 MTV: 1364 lira
2021 MTV: 1488 lira
2022 MTV: 1860 Lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 1888 lira
2020 MTV: 2114 lira
2021 MTV: 2306 lira
2022 MTV: 2882 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
16 yaş ve yukarısı
0-1300 cc 2022 MTV: 136 Lira
1301-1600 cc 2022 MTV: 270 Lira
Resmi Gazete'de yayımlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi.
1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 56 bin 500 lirayı aşmayanlar, 99 bin lirayı aşmayanlar ve 99 bin lirayı aşanlar olarak değiştirildi. 1.600 motor hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi. 1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 141 bin 600 lirayı aşan ve aşmayan olarak değiştirildi. 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 141 bin 900 lirayı aşan ve aşmayan olarak değerler değiştirildi. Taşıt değeri vergisiz fiyat anlamına geliyor.
01.01.2018 SONRASI TESCİL
0-1300 motor
Matrahı 56 bin 500 liraya kadar
1-3 yaş - 1313 lira
4-6 yaş - 916 lira
Matrahı 56 bin5800 - 99 bin lira arası
1-3 yaş - 1.444 lira
4-6 yaş - 1008 lira
Matrahı 99 bin lira ve üstü
1-3 yaş - 1.576 lira
4-6 yaş - 1099 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1301-1600 motor
Matrahı 56 bin 500 liraya kadar
1-3 yaş - 2.288 lira
4-6 yaş - 1.715 lira
1301-1600 cc
Matrahı 56 bin 500 - 99 bin lira arası
1-3 yaş - 2.518 lira
4-6 yaş - 1.888 lira
1301-1600 cc
Matrahı 99 bin lira ve üstü
1-3 yaş - 2.746 lira
4-6 yaş - 2.059 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1601-1800 cc
Matrahı 141 bin 600 lira
1-3 yaş - 4.445 lira
4-6 yaş - 3.476 lira
Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü
1-3 yaş - 4.851 lira
4-6 yaş - 3.790 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1801-2000 cc
Matrahı 141 bin 600 lira
1-3 yaş - 5.603 lira
4-6 yaş - 4.315 lira
Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü
1-3 yaş - 7.004 lira
4-6 yaş - 5.886 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
2001 - 2500 cc
Matrahı 176 bin 800 lira
1-3 yaş - 10.506 lira
4-6 yaş - 7.628
Matrahı 176 bin 800 lira ve üstü
1-3 yaş - 11.463 lira
4-6 yaş - 8.320 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
2501 - 3000 cc
Matrahı 353 bin 900 lira
1-3 yaş - 14.649 lira
4-6 yaş - 12.745 lira
Matrahı 353 bin 900 lira ve üstü
1-3 yaş - 15.983 lira
4-6 yaş - 13.903 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
4001 cc ve yukarısı
Matrahı 672 bin 600 lirayı aşmayan
1-3 yaş - 57.415 lira
Matrahı 672 bin 600 lirayı aşan
1-3 yaş - 62.634 lira
İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?
MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek.
MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.
MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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