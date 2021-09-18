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TIMETURK / EKONOMİ / Resmi Gazete’de yayımlandı: 20 hazine arazisi özelleştirilecek

Resmi Gazete’de yayımlandı: 20 hazine arazisi özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı taşınmaz ihalesi ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

3 Saat Önce
2021-09-18 12:39:02
Resmi Gazete’de yayımlandı: 20 hazine arazisi özelleştirilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 20 hazine arazisi özelleştiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı taşınmaz ihalesi ilanına göre Giresun, Kırşehir, Adana, Kütahya, Mersin Zonguldak, Hatay, Erzincan, Muş ve Tokat'taki araziler 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecek.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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