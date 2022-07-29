Resesyon nedir? Resesyon neye denir?

Ekonomi konularında geçen resesyon kelimesinin anlamı merak ediliyor. Resesyon ne demek? Resesyon nelere denir? Resesyon anlamı nedir? İşte ekonomide resesyonun anlamı…

Ekonomi konuşmalarında zikredilen resesyon kelimesinin manası araştırılıyor. Resesyonun neye dendiği, resesyonun anlamı vatandaşların araştırma konusu oldu.

Resesyon anlamı nedir?

Resesyonun anlamı, ekonomik küçülme demektir. Küresel piyasalarda yaşanan yüksek enflasyonun sebep olduğu durgunluğun devam etmesi sonucunda ve küresel faiz yükselişi ile birlikte resesyon oluşmaktadır.

Global piyasada oluşan çıkmaz ekonomide resesyon endişesi gerçekleşmektedir. Resesyon, ayrıca makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) iki ya da daha fazla çeyrek senelik periyotta üst üste negatif büyüme göstermesi durumuna da denilmektedir.

Buna göre bu dönem kısaca ekonomide durgunluk olarak da isimlendirilebilir. Arka arkaya iki çeyrek negatif büyüme kaydetmiş olan ülke resesyona yani ekonomik durgunluğa girmiş olur.

Resesyon neden olur?

İşsizliğin fazlaca artış göstermesi, ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına düşerek denge bozulması, kişi başına düşen milli gelirin gerileyen veya durağan bir hale dönüşmesi, ekonomik faaliyetlerde yaşanan her türlü olumsuzluk gibi nedenler, resesyonun nedenleri arasında yer almaktadır.

Ülke ekonomilerinin üst üste küçülmesi ile başlamış olan durgunluk dönemi olarak bilinen bu dönemin yaşanma nedeni ve ülke ekonomilerinin resesyona girmesinin sebeplerinden bazıları şunlardır: