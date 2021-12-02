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TIMETURK / EKONOMİ / Renault'un bu modeli 70 bin lira

Renault'un bu modeli 70 bin lira

Dolar kurlarında yaşanan sert artışlarla beraber sıfır otomobil fiyatları da uçuşa geçti. Bu noktada en büyük bombayı otomobil devi Renault patlatmış oldu. İşte 70 bin TL’lik o otomobil ile ilgili tüm detaylar…

2 Saat Önce
2021-12-02 13:50:46
Renault'un bu modeli 70 bin lira

TL'nin Dolar karşısında değer kaybetmeye devam etmesi otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi nedeniyle sıfır otomobil fiyatları durdurulamaz bir noktaya ulaştı.

Bazı markalar aynı içerisinden iki defa fiyat güncellemesi yaparak zamlı listeleri yayınlamaya devam ediyor. Türk Telekom Reklamı

Otomobil sektöründeki iddialar doğru çıktığı takdirde Renault'un atacağı adım tüketiciyi heyecanlandırdı.

Dev marka Renault iddialara göre çok yakında Kwid modelini Türkiye pazarında satışa sunacak.

Ülkemizde hayli geniş bir müşteri kitlesine sahip olan isimlerden birisi de Renault. Sızdırılan bazı bilgilere göre Renault, Hindistan için ürettiği Kwid modelinin pazar ağını genişletmeyi düşünüyor.

Kwid Renault'un en ucuz modellerinden biri olma özelliğine sahip.

B SUV tarzında bir otomobil olan Kwid'in en boş versiyonu Hindistan'da vergiler dahil yaklaşık olarak 70 bin TL'ye satılıyor.

0.8 Litrelik motorla gelen Kwid, hayli hoş bir dış görünüme sahip. 50 beygirlik motoruyla tatmin edici bir performans sunan modelde 5 ileri vites yer alıyor.

İddialara göre Renault bu ucuz otomobili, otomobil fiyatlarının yüksek olduğu ülkelere getirmek için kolları sıvamış durumda.

Doğal olarak bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Manuel vites seçeneğinin en boş versiyonu az önce de belirttiğimiz üzere 70 bin TL civarında bir fiyata denk geliyor.

Eğer işin içerisine vergileri de katarsak otomobilin fiyatı 100 bin TL ile 120 bin TL arasında olacaktır.

Tabi ki bu bizim tahminimiz. Çünkü otomobilin Hindistan'daki vergiler dahil fiyatı 70 bin TL'ye denk düşüyor.

Dolayısıyla ham fiyatının biraz daha ucuz olacağını varsayabiliriz. Şimdilik Renault Kwid modelinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil.

Kaynak: f5haber.com

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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