Rekor tazeledi! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Dolar/TL, cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8,97'nin üzerini görerek rekor tazeledi.

Dolar/TL , ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8,9728'i görerek rekor tazeledi. Tarım dışı istihdam verisi öncesinde gelişen piyasa para birimlerinin genelinde bir düşüş görülürken en fazla değer kaybeden para birimi yüzde 1'den fazla düşüşle Türk lirası oldu.

Fed'in varlık alımı azaltımı takvimi için odaklandığı verilerin başında istihdam geliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, istihdam piyasasının kayda değer bir gelişme göstermesiyle varlık alımı azaltımının bu yıl başlayabileceğine işaret etmişti. Varlık alımı azaltımının başlaması ve ABD'de faizlerin yükselmesi gelişen ülke para birimleri üzerinde baskının artmasına neden olabilir.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi, yüzde 1,59 seviyesine yükselirken Bloomberg Dolar Spot Endeksi 1.165 seviyesinde bulunuyor. Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS) ise 438 baz puan civarında seyrediyor.

Piyasa fiyatlamalarında Reuters'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na yönelik güveninin azaldığını belirten haberinin de etkisi olduğu belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.