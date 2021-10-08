DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye karşıtı Başbakan Kurz hükümeti sallantıda
''Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak'' iddiasına bakanlıktan yanıt
Emlak vergisi 2022’de cep yakacak
Mehmet Nane’ye yeni görev
Avrupa Birliği'nde Polonya Depremi
Altınordulu Burak İnce, The Guardian'ın listesinde
130 bin kişiye yeni ekmek kapısı
Dünya'nın en güçlü pasaportları açıklandı, Türkiye kaçıncı sırada?
Kanadalı emlak şirketi Türkiye'yi seçti
Anne olmak istiyorsanız bu testleri yaptırın
Sabancı bir sektörden daha çekildi
Coğrafi işaretli karyağdı armudunun hasadı başladı
Köpeklerin ilginç özelliği: 2 ay akıllarında tutabiliyor
Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç kaç yaşında öldü?
Nagehan Alçı’dan “Kan akabilir” uyarısı

TIMETURK / EKONOMİ / Rekor tazeledi! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Rekor tazeledi! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Dolar/TL, cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8,97'nin üzerini görerek rekor tazeledi.

3 Saat Önce
2021-10-08 13:40:56
Rekor tazeledi! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Dolar/TL , ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8,9728'i görerek rekor tazeledi. Tarım dışı istihdam verisi öncesinde gelişen piyasa para birimlerinin genelinde bir düşüş görülürken en fazla değer kaybeden para birimi yüzde 1'den fazla düşüşle Türk lirası oldu.

Fed'in varlık alımı azaltımı takvimi için odaklandığı verilerin başında istihdam geliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, istihdam piyasasının kayda değer bir gelişme göstermesiyle varlık alımı azaltımının bu yıl başlayabileceğine işaret etmişti. Varlık alımı azaltımının başlaması ve ABD'de faizlerin yükselmesi gelişen ülke para birimleri üzerinde baskının artmasına neden olabilir.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi, yüzde 1,59 seviyesine yükselirken Bloomberg Dolar Spot Endeksi 1.165 seviyesinde bulunuyor. Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS) ise 438 baz puan civarında seyrediyor.

Piyasa fiyatlamalarında Reuters'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na yönelik güveninin azaldığını belirten haberinin de etkisi olduğu belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş