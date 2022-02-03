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TIMETURK / EKONOMİ / Rekabet Kurumu soruşturulan otomotiv devleri ile ilgili kararını verdi

Rekabet Kurumu soruşturulan otomotiv devleri ile ilgili kararını verdi

Rekabet Kurumu, haklarında soruşturma yürütülen Alman otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW ile ilgili kararını verdi.

1 Saat Önce
2022-02-03 07:29:20
Rekabet Kurumu soruşturulan otomotiv devleri ile ilgili kararını verdi

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Alman Otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, "27 Ocak 2022 tarihinde Rekabet Kurulu'nca dosyanın müzakeresi sonucunda; Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Daimler AG (Mercedes- Benz), Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ve Volkswagen AG unvanlı teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi" denildi. .

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