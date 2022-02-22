Rekabet Kurumu'ndan Duru Bulgur'a 4.4 milyonluk ceza

Konya bölgesinde perakende mağazalara yeniden satış fiyatı belirlerken kural ihlali yaptığı belirtilen Duru Bulgur'a 4 milyon 407 bin lira para cezası kesildi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin, ticaretini yaptığı bulgur, pirinç ve bakliyat ürünlerinin Konya ve Karaman bölgesinde yer alan perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatı belirlediği iddiası üzerine, hakkında 4054 sayılı kanunun 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurulu'nca dosyanın müzakeresi sonucunda Duru Bulgur San. ve Tic. A.Ş.'nin perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı kanunun 4'üncü maddesini ihlal ettiği belirlenirken, adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi. Söz konusu eylemin 4054 sayılı kanunun 5'inci maddesi kapsamında muafiyetten yararlanamayacağına, 2020 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 4 milyon 407 bin 979,26 TL idari para cezası verildi.

DURU BULGUR'DAN AÇIKLAMA

Duru Bulgur'dan karara ilişkin yapılan açıklamada, "Tüketicilerimize kaliteli ve sağlıklı ürünleri en uygun fiyatla ulaştırmak temel ilkemiz. Bu çalışmaları yürütürken ülkemizin tarım politikalarına katkı yapmayı ve yerli çiftçimizi desteklemeyi kendimize misyon edindik. Tüketicilerimize ürünlerimizi sunarken, piyasanın rekabet koşullarına her zaman saygı gösteren prensiple çalıştık." denildi.

Açıklamada, 2018 yılında, Rekabet Kurumu tarafından firmada gerçekleştirilen "ön araştırma" sonucunda herhangi bir ihlale rastlanmadığı ve soruşturmaya gerek olmadığının bildirildiği kaydedilirken, söz konusu ön araştırma sonucunun tam tersi yönde karar verildiğine işaret edildi.

Kararın hukuki güvenlik ilkesini zedelediği ve Rekabet Hukuku ilkelerinden uzak, haksız ve adaletsiz bir karar olduğu, kendini şirketlere rekabet danışmanı gibi tanıtıp, hizmetini satın almaya zorlayan kişilerin önünü açacağını, bu durumun kullanılmasının teşvik edeceği kaydedildi.

"YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Açıklamada, "Gerekçeli kararın tebliğini takiben, yasal haklarımızı kullanacağız ve bu haksız kararın iptali için dava açacağız. Duru Bulgur olarak her zaman faaliyetlerimizi dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine bağlı olarak; kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürdük. Bağımsız ve adil yargımızın uğradığımız bu haksızlığa dur diyeceğini ümit ediyoruz." denildi. .