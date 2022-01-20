Rekabet Kurumu: Marketlere üçüncü soruşturma açılabilir

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, gıda fiyatlarına ilişkin üçüncü soruşturmanın da başlayabileceğini söyledi.

Küle, Türkiye'de fiyatların ani yükselişine ilişkin zincir marketlere verilen cezalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

CNNTürk'te konuşan Küle, "Cezayı neden verdik? Marketlerde bazı ürünlerde tıpatıp aynı fiyatları görüyoruz. Bunun nedeni de biraz bu. Bazen kendileri direkt irtibat kurmasalar bile tedarikçiler aracılığıyla topla-dağıt kartel şekliyle fiyat geçişlerini birlikte yapıyorlar" dedi.

Haksız fiyat artışlarının genellikle WhatsApp, sosyal medyai ve mailler ile yapıldığını belirten Küle, "Cihazlarla incelemeler yapıyoruz, tespit ettik. Çok sayıda belge var" diye konuştu.

Küle, süreci şöyle anlattı:

"Raporumuzda yazışmaların karşılığı var. Yazışmaların etkilerini de raf fiyatlarını da koyuyoruz. Raporumuzda bütün hepsi ayrıntılı şekilde yer alıyor.

Örnek olarak market yetkilisi diyor ki "Abi piyasa yükselirse sorun yok, raf fiyatları Salı günü yükselecek. Herkesin organize olması gerekiyor."

Satış yetkilisi diyor ki "Pazartesi 39.95 lira raf fiyatına geçiyoruz, Pazartesi sabah e-posta geçeceğiz."

Buralarda fiyat artışı koordine ediliyor. Fiyat artışını yapmayan başka satıcı varsa yapan diyor ki, fiyatı indireceğim, indirdiğim farkı zarar olarak fatura edeceğim diyor."

'İKİNCİ SORUŞTURMA DA AÇILDI'

İkinci soruşturmanın da başladığını ifade eden Küle, sıvı yağ fiyatlarında da problem olduğuna işaret ederek, "Sıvı yağ üzerinde belirgin bir şey var. İkinci bir soruşturmamız devam ediyor. 14 tedarikçi ve market, üretici ile devam eden ikinci soruşturmamız var. Topla-dağıt karteli ve yeniden satış fiyatının belirlenmesine yönelik bulgularımız var" dedi.

'2022'NİN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE NİHAİ KARARI VERMİŞ OLURUZ'

Küle, soruşturmalarla ilgili raporun nisan ayında biteceğini kaydetti ve "Üreticinin tedarikçinin raftaki fiyata müdahalesi. 4054 sayılı Rekabet Kanunu'na göre suç teşkil eder. Mutlaka fiyatın pazarda belirlenmesi gerekir. Fiyatı marketin belirlemesi lazım. O da serbest piyasa düzeni içinde yapılması lazım. Nisan ayı gibi rapor bitecek. Tarafların kimler olduğunu web sayfamızda görebilirsiniz. Savunma süreçleri var, son olarak sözlü savunma. 2022'nin üçüncü çeyreğinde nihai kararı vermiş oluruz. Birinci soruşturmaya başladıktan bir süre sonra bu delillere ulaştık. Karşı incelemeler gerçekleştiriyoruz. Birinci soruşturmaya yetiştiremedik onu. İkinci devam ediyor. Üçüncü bile olabilir bu gidişle. Üçüncü soruşturma gereği bile duyabiliriz. Ceza yönetmeliğimiz bize neyi gösterirse ona göre veriyoruz. Ceza rakamlarının farklı olması ciroların farklı olmasından kaynaklanıyor" diye konuştu.

'BEBEK MAMASINDA FİYATLAR UYGUN DEĞİL'

Bebek maması fiyatlarındaki şikayet üzerine fiyat artışına ilişkin hakim olan firmaya yönelik de soruşturma açıldığını ifade eden Küle, şöyle dedi:

"Fiyatlarının çok uygun olduğunu söyleyemeyiz. Belki temel ihtiyaçlarından, özel zevklerinden, tatillerinden kısıp çocuklarına bebe maması alıyor. Bu konuda çok hassasız. Hakim durumda olan bir firma var ve bu firmayla ilgili devam eden soruşturmamız yeniden satış fiyatının belirlenmesiyle ilgili bir soruşturma. Ancak orada fiili münhasırlık da oluşabilir. Onun için soruşturma devam ediyor. Selahiyeti açısından çok ayrıntı veremeyeceğim ama 2022 yılında sonuçlanacak soruşturmalarımızdan."

'ÖZEL HASTANE SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR'

Küle, özel hastane ve Alman 5'lisi olarak tanımlanan otomobil firmalarına soruşturmayla ilgili de bilgi verdi:

"Özel hastanelere ilişkin soruşturmamız bitti. Yazılı savunmalar tamamlandı. Soruşturma raportörleri kartel iddiasında bulunuyorlar. Sözlü savunmayı dinledikten sonra kurul olarak karar vereceğiz."

"Otomotiv firmalarına ilişkin soruşturmanın neticesini haftaya açıklayabiliriz. Bu soruşturmanın aynısı AB Komisyonu'nda ceza aldı. Alman 5'lisi dediğimiz firmalara. Raportörler raporunun sonunda ihlal var ancak Türkiye piyasasını etkilemiyor sonucuna varmıştı. Sözlü savunmayı da aldık. Kurul olarak karar vereceğiz." .