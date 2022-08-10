Rekabet Kurulu'ndan Martı'ya soruşturma

Rekabet Kurulu, Martı scooter'lerin şirketi Martı İleri Teknoloji şirketine soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu, Martı teknoloji şirketinin alanında hakim durumda olduğu ve rakipleri dışlayıcı adımlarıyla hakim durumu kötüye kullandığı gerekçesiyle şirket hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Martı İleri Teknoloji AŞ'nin ilgili ürün pazarında hâkim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4.ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Martı İleri Teknoloji A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-33/527-M sayı ile karar verdi." .