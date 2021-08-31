Rekabet Kurulu'ndan fiyatı artan ürünler hakkında açıklama

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, son dönemde fiyat artışlarıyla gündeme gelen çimento sektörüyle ilgili kamuoyunda bazı eksik ve yanlış bilgiler yer aldığını belirterek 'Sektörde bu yılın dördüncü ayında başlamış kapsamlı bir soruşturma sürüyor' dedi

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, salgın sürecinde fiyatı artan temel ihtiyaç ürünlerine ilişkin soruşturmaların da gelecek aylarda karara bağlanacağını söyledi.

Birol Küle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurul tarafından soruşturma açılmasına karar verildikten sonraki süreçlerin son derece şeffaf olduğunu, Rekabet Kurumunun internet sitesinden hem yürüyen soruşturmaların konusunun, taraflarının ve kapsamının hem de geçmiş kararların takip edilebildiğini anımsattı.

Çimento sektöründeki kartel iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Küle, "Çimento sektörüne gelince, maalesef bazı eksik ve yanlış bilgiler var kamuoyunda. Çimento sektöründe bu yılın dördüncü ayında başlamış kapsamlı bir soruşturma sürüyor. Gerek tarafların savunma haklarının etkin kullanılması gerekse de sağlıklı analizlerin yapılması adına biliyorsunuz soruşturma süreçleri sözlü savunma toplantısı ve nihai karara kadar gizli sürüyor." diye konuştu.

Küle, konuya ilişkin 20 Nisan 2021'de bir duyuru yayımladıklarını da anımsatarak, "Web sitemizden dileyen herkes bu duyuruya ulaşabilir ve dilediği bilgi ve belgeyi Kurumumuzla paylaşabilir." dedi.

Tarımsal girdiler ve diğer bazı tüketici ürünleri ilgili bir soruşturmalarının da gündemlerinde olduğunu kaydeden Küle, "Yine Kovid-19 sürecinde temel ihtiyaç ürünleri ve organize perakende başta olmak üzere, yoğun şikayetler sonucu başlatılan dosyalar da önümüzdeki aylarda nihai karara dönüşecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.

Gübre sektöründe faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu tarafından gübre sektöründe faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, gübre sektöründeki fiyat artışlarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" maddesi kapsamında incelenmesi amacıyla yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ, Ege Gübre Sanayii AŞ, Eti Bakır AŞ, Gemlik Gübre Sanayi AŞ, Gübre Fabrikaları TAŞ, İstanbul Gübre Sanayii AŞ ve Toros Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.

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