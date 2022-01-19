Rekabet Kurul'u 5 otomobil şirketinden sözlü savunma aldı

Rekabet Kurulu bugün Alman VW, BMW, Daimler-Benz, Audi ve Porsche'ye yönelik soruşturma kapsamında bugün sözlü savunma aldı. Özel hastaneler de 15 Şubat'ta savunma yapacak.

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve "Beşli Grup" üyeleri olarak anılan Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ve Volkswagen AG hakkında yürütülen rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında yapıldı.

Küle, toplantıda, Kurul kararıyla Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ve Volkswagen AG hakkında, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemlerde" bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için soruşturma açıldığını ifade etti.

Yazılı savunma sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan sözlü savunma toplantısının, internet ve kurum salonlarında izlenebildiğini belirten Küle, Kurulun, Bayerische Motoren Werke AG'nin savunmasının ticari sır içeren kısmının gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul ettiğini bildirdi.

Küle, gizlilik içeren bölümlerin savunmalar tamamlandıktan sonra dinleneceğini dile getirerek, sözü soruşturma heyetine bıraktı.

Soruşturma heyeti temsilcisi, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve "Beşli Grup" üyeleri olarak anılan orijinal parça üreticilerinin (Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG (Mercedes-Benz AG), Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ve Volkswagen AG), binek minibüsler dahil, binek araç pazarında bileşen geliştirme ve üretimi, egzoz arıtma, emisyon standartlarını da içerecek şekilde ürün özellikleri, inovasyon, çevresel ve güvenlikle ilgili teknolojiler, sertifikalar ve standartlarla bunların piyasaya giriş zamanlamasına ilişkin koordinasyonlarda bulunmak suretiyle rekabet ihlaline yol açıp açmadığının incelendiğini ifade etti.

Temsilci, radar hız kontrol (ACC) sistemlerine yönelik anlaşmayla ilgili olarak, Kabahatler Kanunu'nun 20. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen 8 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğunu belirtti.

Üstü açılabilir araçlara, benzin partikül filtrelerine (OPF) ve seçici katalitik azaltma (SCR) sistemlerine yönelik anlaşmaların Rekabet Kanunu'nun 4. maddesine aykırılık teşkil ettiğini vurgulayan temsilci, bununla birlikte söz konusu anlaşmaların Türkiye piyasalarında "doğrudan, önemli, makul, öngörülebilir ve amaçlanmış" kriterlerini birlikte sağlayan bir etki doğurmadığını kaydetti.

Temsilci dosya kapsamındaki diğer iş birliklerinin, Kanunun ilgili maddesine aykırılık teşkil etmediği sonucuna varıldığını ifade etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 3 Şubat'ta açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

ÖZEL HASTANELER DE SAVUNMA VERECEK

Öte yandan Rekabet Kurulu tarafından bazı özel hastaneler hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı 15 Şubat'ta yapılacak.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, bazı özel sağlık kuruluşlarıyla teşebbüs birliklerinin ilgili mevzuatı ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Özel hastanelerin, serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirlemek ve yapılan centilmenlik anlaşmasıyla hastaneler arasında personel transferini engellemek gibi davranışlarla, ilgili mevzuatı ihlal ettikleri iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı, 15 Şubat'ta yapılacak.

LİMAN SORUŞTURMASI

Antalya Limanı'nı işletmekte olan Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'nin kentte faaliyet gösteren konteyner hat acenteleriyle birlikte hareket ederek liman sahası dışında lojistik hizmet sunan acenteleri dışlamaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada da sözlü savunma aşamasına gelindi.

Bu kapsamda, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ, Medlog Lojistik Gemicilik Turizm AŞ ve MSC Gemi Acenteliği AŞ'ye ilişkin soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 22 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

.