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TIMETURK / EKONOMİ / Ramazan Kurtoğlu Elinde altını olanlar dikkat diyerek uyardı!

Ramazan Kurtoğlu Elinde altını olanlar dikkat diyerek uyardı!

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, altın için çok kritik bilgiler paylaştı.

3 Saat Önce
2021-12-02 10:31:15
Ramazan Kurtoğlu Elinde altını olanlar dikkat diyerek uyardı!

Ramazan Kurtoğlu, küresel anlamda bir krizin geldiğini ifade ederek altını bulunanlara 'bozdurmayın' tavsiyesinde bulundu.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Her Açıdan programında konuşan Ramazan Kurtoğlu, "Para kültürdür. Birçok alanı düzenler. Gelişmekte olan ülkelerin en büyük problemi yabancı sermayeye ihtiyaçtır. Dehşet bir kriz geliyor. İnsanlık tarihinin en büyük krizi bu ve geliyor. Enflasyonları patlatacaklar. Ayakta kalmamız lazım. Bir üretmek, iki ata tohumu, üç imkanı olan altına yatırım yapmalı. Bir sanal para kurmak istiyorlar" ifadelerini kullandı. Türk Telekom Reklamı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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