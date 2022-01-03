Rakı, bira, viski, şarap fiyatı ne kadar oldu? Alkol fiyatlarına ne kadar zam geldi? Güncel alkol fiyatları merak konusu oldu. Enflasyon sonrası alkole ne kadar zam geldi? İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı ÖTV vergilerini düzenledi ve güncel rakamlar ne oldu? İşte merak edilen güncel alkol fiyatları...

Rakı, bira, viski, şarap fiyatı ne kadar oldu? Alkol fiyatlarına ne kadar zam geldi? Güncel alkol fiyatları merak konusu oldu. Enflasyon sonrası alkole ne kadar zam geldi? İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı ÖTV vergilerini düzenledi ve güncel rakamlar ne oldu? İşte merak edilen güncel alkol fiyatları...

Rakı, bira, viski, şarap fiyatı ne kadar oldu?

Yapılan fiyatlandırma sonrasında 50'lik biranın fiyatına 3,3 lira kadar zam yapıldı ve 14,5 TL'de 18 TL'ye yükseltildi. Şarabın 75 cc ücreti ise 70 TL'de 103 TL'ye yükseldi.

Güncel ücretlendirmelere göre;

Bira 14,5 TL satış fiyatından 18 TL'ye yükseldi.

Şarap 70 TL satış fiyatından 103 TL'ye yükseldi.

Rakı 175 TL satış fiyatından 233 TL'ye yükseldi.

Votka 219 Tl satış fiyatından 277 TL'ye yükseldi.

Viski 265 TL satış fiyatından 323 TL'ye yükseldi.

Alkol fiyatlarına ne kadar zam geldi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 ayda bir gerçekleştirilen alkollü içkiler ve sigara ÖTV zammını gerçekleştirdi. Özel Tüketim Vergisi kapsamında alkole yüzde 47 oranında zam yapıldı. 2022 yılında da bu vergi zamları 6 aydan sonra belirlenecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.