DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bukele'den iddialı Bitcoin açıklaması
En düşük emekli maaşı 2500 TL mi oldu? 2022 en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira mı?
Memur zam oranı belli oldu! İşte 2022 memur zamlı maaşları
Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Doğalgaz faturası desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilir?
ABD'ye iadesini isteyen Rus, Kremlin'in 'kara kutu'su çıktı
100 bin lira destek kimlere verilir? 100 bin TL destek nasıl alınır?
Seyyanen zam nedir? Seyyanen ne demek? Seyyanen zam herkes için aynı mı?
Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 3 sivil yaralandı
2021'in en yüksek ve en az fiyatlı ürünleri belli oldu
Rakı, bira, viski, şarap fiyatı ne kadar oldu? Alkol fiyatlarına ne kadar zam geldi?
2022 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 işçi emekli SSK, Bağ-Kur en düşük maaş kaç TL oldu?
'Nükleer Silahlı Devletler'den 'nükleer savaş ve silah yarışının önlenmesi' çağrısı
Anne karnında ‘öldü’ diye alınan bebeğin son anda yaşadığı ortaya çıktı!
2022 en düşük memur maaşı ne kadar? 2022 Ocak en az memur maaşı kaç TL oldu?

TIMETURK / EKONOMİ / Rakı, bira, viski, şarap fiyatı ne kadar oldu? Alkol fiyatlarına ne kadar zam geldi?

Rakı, bira, viski, şarap fiyatı ne kadar oldu? Alkol fiyatlarına ne kadar zam geldi?

Rakı, bira, viski, şarap fiyatı ne kadar oldu? Alkol fiyatlarına ne kadar zam geldi? Güncel alkol fiyatları merak konusu oldu. Enflasyon sonrası alkole ne kadar zam geldi? İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı ÖTV vergilerini düzenledi ve güncel rakamlar ne oldu? İşte merak edilen güncel alkol fiyatları...

2 Saat Önce
2022-01-03 18:48:41
Rakı, bira, viski, şarap fiyatı ne kadar oldu? Alkol fiyatlarına ne kadar zam geldi?

Rakı, bira, viski, şarap fiyatı ne kadar oldu? Alkol fiyatlarına ne kadar zam geldi? Güncel alkol fiyatları merak konusu oldu. Enflasyon sonrası alkole ne kadar zam geldi? İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı ÖTV vergilerini düzenledi ve güncel rakamlar ne oldu? İşte merak edilen güncel alkol fiyatları...

Rakı, bira, viski, şarap fiyatı ne kadar oldu?

Yapılan fiyatlandırma sonrasında 50'lik biranın fiyatına 3,3 lira kadar zam yapıldı ve 14,5 TL'de 18 TL'ye yükseltildi. Şarabın 75 cc ücreti ise 70 TL'de 103 TL'ye yükseldi.

Güncel ücretlendirmelere göre;

Bira 14,5 TL satış fiyatından 18 TL'ye yükseldi.

Şarap 70 TL satış fiyatından 103 TL'ye yükseldi.

Rakı 175 TL satış fiyatından 233 TL'ye yükseldi.

Votka 219 Tl satış fiyatından 277 TL'ye yükseldi.

Viski 265 TL satış fiyatından 323 TL'ye yükseldi.

Alkol fiyatlarına ne kadar zam geldi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 ayda bir gerçekleştirilen alkollü içkiler ve sigara ÖTV zammını gerçekleştirdi. Özel Tüketim Vergisi kapsamında alkole yüzde 47 oranında zam yapıldı. 2022 yılında da bu vergi zamları 6 aydan sonra belirlenecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş