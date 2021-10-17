Pul biber ihracatında yüzde 28 artış

Bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan pul biber ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 arttı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, Türkiye, geçen yıl 107 ülkeye gerçekleştirdiği pul biber ihracatından 7 milyon 637 bin dolar gelir elde etti.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 5 milyon 139 bin dolarlık pul biber ihracatı yapan Türkiye, bu senenin aynı döneminde 105 ülkeye 6 milyon 602 bin dolarlık ürün sattı. Böylelikle geçen yıla oranlar gelirde yaklaşık yüzde 28 artış sağlandı.

İLK SIRADA ALMANYA VAR

9 aylık süreçte Almanya, Hollanda, İngiltere, Irak, ABD, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirliği, Nijerya, Küba, Paraguay, Tayvan, Libya, Kanada, Umman, Japonya, Ürdün, Etiyopya, Mısır, Malta ve Kenya'nın da aralarında bulunduğu 105 ülkeye 2 bin 601 ton pul biber satıldı.

Pul biber ihracatında döviz girdisi olarak ilk sırayı 1 milyon 708 bin dolar ile Almanya aldı. Bu ülkeyi, 1 milyon 11 bin dolarla Hollanda ve 784 bin dolarla İngiltere izledi.

HEDEF İHRACATI DAHA DA ARTIRMAK

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, pul biber ihracat rakamlarındaki artışın, isotun ana vatanı Şanlıurfa açısından sevindirici olduğunu söyledi.

Kaya, ülkede üretimin artırılması gerektiğine dikkat çekerek, "İhracat rakamlarının yüksek olması, ülkemize gelen döviz miktarı açısından büyük önem arz ediyor. Hükümetimizin ihracata yönelik yapmış olduğu desteklerle pul biber ihracatı rakamları yükseldi. Bunun daha da yukarılara çıkmasını istiyoruz" dedi.

ÜRÜNLER HİNDİSTAN'A KADAR ULAŞTI

İslahiye'de üretim yapan Has İpek Biber Baharat Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Bağbekleyen ise bölgede yetiştirilen biberlerin aroması ve lezzetiyle dikkati çektiğini söyledi.

Bağbekleyen, üretimini yaptıkları pul biberin, yurt içinden ve yurt dışından talep gördüğünü anlatarak, "Sadece İslahiye'den 500 ila 1000 ton civarında ihracat yapılmakta, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine gönderilmektedir. ABD, İngiltere, Belçika, Fransa, Almanya hatta Hindistan'a kadar ürünlerimiz ulaştı" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.