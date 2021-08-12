PTTCell, faturalı ve faturasız tarifeleriyle alternatif seçenekler sunuyor

PTTCell, yurt içinde düzenlediği kampanyalarla faturalı ve faturasız hat sahiplerine farklı seçenekler sağlıyor.

PTTCell, yurt içinde düzenlediği kampanyalarla faturalı ve faturasız hat sahiplerine farklı seçenekler sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin her geçen gün iletişim ağını genişleten markası PTTCell'in, avantajlı tarifeleri ve hizmet kalitesiyle uzakları yakın kıldığı ifade edildi.

PTTCell'in insan odaklı hizmet anlayışıyla yüksek kalitede mobil iletişim hizmetini hesaplı şekilde müşterileriyle buluşturduğuna işaret edilen açıklamada, inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi temel alarak büyük bir değişim ve dönüşüme imza atan PTT AŞ'nin posta, banka ve lojistik hizmetlerinin yanı sıra 2013 yılında hayata geçirdiği PTTCell markasıyla mobil iletişim hizmetlerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, PTTCell'in yurt içinde düzenlediği birbirinden özel kampanyalarla her bütçeye uygun faturalı ve faturasız tarifeler sunduğu aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

'Faturalı hatlar için 750 dakika+750 SMS+4 GB internet paketi 28 lira, 750 dakika+750 SMS+8 GB internet paketi 35 lira, 750 dakika+750 SMS+12 GB internet paketi 42 lira, 1000 dakika+1000 SMS+18 GB internet paketi 50 lira ve 1000 dakika+1000 SMS+25 GB internetten oluşan paket 55 lira karşılığında abonelerle buluşuyor. Faturasız hatlar için 500 dakika+500 SMS+3 GB internet paketi 26 lira, 500 dakika+500 SMS+6 GB internet paketi 32 lira, 750 dakika+750 SMS+9 GB internet paketi 38 lira ve 750 dakika+750 SMS+15 GB internet paketinde oluşan tarife ise 45 lira karşılığında müşterilere sunuluyor. Ayrıca faturalı ve faturasız hat aboneleri, diğer tüm PTTCell kullanıcılarıyla sınırsız konuşabiliyor.'

- Yeni faturasız hat kullanıcılarına hediye

Yeni faturasız hat satın alan kullanıcılarının, PTTCell Faturasız Bonus Kampanyası kapsamında hediye dakika, SMS ve gigabayt kazandığına işaret edilen açıklamada, 'Hat sahipleri kampanya koşullarını sağlamaları halinde 30 gün geçerli yurt içi her yöne 750 dakika konuşma, 750 SMS ve 25 GB internetin sahibi olacak. Ayrıca, faturasız hatta geçen kullanıcılar SMS ile PTTCell Faturasız Bonus Kampanyası'na dahil olarak, hat açılışını takip eden 3 ay boyunca, her ay tek seferde 30 lira ve üstü yükleme yapmaları halinde tarifelerine ek olarak yükleme yaptıkları ay içerisinde kullanabilecekleri yurt içi 25 GB internetin sahibi olacak.' ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.