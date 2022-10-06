PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı hangi kadrolardan yapılacak?

PTT personel alımı ne zaman? Geçtiğimiz aylarda PTT personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bunun üzerine PTT alımına ilişkin detaylar gündemdeki yerini koruyor. Peki ama PTT personel alımı hangi kadrolardan yapılacak? Personel alım şartları neler? İşte merak edilen detaylar...

PTT personel alımı ne zaman? Geçtiğimiz aylarda PTT personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bunun üzerine PTT alımına ilişkin detaylar gündemdeki yerini koruyor. Peki ama PTT personel alımı hangi kadrolardan yapılacak? Personel alım şartları neler? İşte merak edilen detaylar...

PTT personel alımı ne zaman?

PTT personel alımına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı açıklama geldiği takdirde haberimizin detay kısmında yer alacaktır.

PTT personel alımı hangi kadrolardan yapılacak?

PTT alımlarında kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde, kurumların uygulayacağı sınav ve mülakatlarda sağladığı başarıya göre kadroya alınıyorlar. Bunun yanı sıra, her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde bilgilendirme metni yayımlıyor.

Genel şartlar;

Alımlara ilişkin özel şartlar henüz yayınlanmasa da genel şartlar aşağıdaki gibi sıralanıyor.

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

PTT personel alımı hangi kadrolardan yapılacak?

Türkiye genelinde PTT şubelerindeki personel açığı;

Avukat, mimar, mühendis, PTT uzman yardımcısı (hukuk), mütercim-tercümanlık, endüstri mühendisi tekniker, gişe ve büro görevlisi (sigortacı), bankacı, pazarlama görevlisi, lojistik firma elemanı, gişe ve büro görevlisi, postacı.

Alım yapılacağı takdirde haber sitemizden kadro listesi, sayısı ve detayları öğrenebilirsiniz.

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