PTT memur alımı ne zaman yapılacak?

Son dönemlerde PTT’de memur olmak isteyen birçok kişi PTT tarafından yapılacak memur alımının ne zaman gerçekleşeceğini merak etmekte. 2021 yılından itibaren memur alımını hızlandıracak PTT, 2023 yılına kadar toplamda 55 bin kişiye istihdam sağlamayı planlamakta. Birçok kişi 55 bin kişilik alımın ne zaman yapıldığını araştırmaya başladı. PTT’de yeni yapılanma ile birlikte hayata geçecek bu alımdan faydalanmak isteyen binlerce kişinin gözü kulağı PTT’den yapılacak açıklamada. Peki PTT tarafından memur alımı ne zaman gerçekleştirilecek? PTT 55 bin personal alımı nereden duyurulacak? PTT personel alımına başladı mı? PTT’nin personel alırken dikkat ettiği hususlar nelerdir?

Son dönemlerde PTT'de memur olmak isteyen birçok kişi PTT tarafından yapılacak memur alımının ne zaman gerçekleşeceğini merak etmekte. 2021 yılından itibaren memur alımını hızlandıracak PTT, 2023 yılına kadar toplamda 55 bin kişiye istihdam sağlamayı planlamakta. Birçok kişi 55 bin kişilik alımın ne zaman yapıldığını araştırmaya başladı. PTT'de yeni yapılanma ile birlikte hayata geçecek bu alımdan faydalanmak isteyen binlerce kişinin gözü kulağı PTT'den yapılacak açıklamada. Peki PTT tarafından memur alımı ne zaman gerçekleştirilecek? PTT 55 bin personal alımı nereden duyurulacak? PTT personel alımına başladı mı? PTT'nin personel alırken dikkat ettiği hususlar nelerdir?

İş imkanına erişmek isteyen birçok kişi, çeşitli kurumlar tarafından verilen ilanları takip etmekte. Bu ilanlardan biride PTT tarafından duyurulacak olan personel alım ilanıdır. Birçok kişi PTT tarafından 2021-2023 yılları arasında alacağı 55 bin personel için yapılacak açıklamayı beklemekte. Özellikle Koronavirüs pandemisi sebebiyle kargoya artan ilgi, PTT'de personel ihtiyacını da arttırdı. Bu sebeple, yeni yapılanma kapsamında toplamda 55 bin personel alımı yapacağını duyuran PTT'ye olan ilgi arttı. Birçok kişi bu alımların ne zaman yapılacağını, alım için ne tür şartların olduğunu merak etmekte. İşte tüm detayları ile PTT'nin 55 bin memur alımı…

PTT 55 bin personel alımını ne zaman yapacak?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle kargo şirketlerine olan talep günden güne artmaktadır. Birçok kişi evde kalınılan süreçte temel ihtiyaçlar da dahil olmak üzere birçok ihtiyacını kargo şirketleri vasıtasıyla karşılıyorlar. Bu sebeple PTT memur alımına pandemi sebebiyle ara verse de, vaka sayılarındaki azalma tekrardan bir memur alım sürecinin başlanacağına işaret etmektedir.

2023 yılına kadar toplamda 55 bin personeli bünyesine katmayı planlayan PTT, alımların belli dönemlerde yapılacağını bildirdi. Bu dönemler ile alakalı net bir tarih belirtmeyen PTT, alımların PTT'nin resmi web sitesi www.ptt.gov.tr sayfasından yapılacağını bildirildi. Personel alımının yanı sıra birçok kişi için staj imkanı da sunan PTT, Staj Seferberliği kapsamından kurulan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklenen Kariyer Kapısı adlı uygulamanın resmi web sitesin kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden staj başvurlarının da açılacağını bildirdi.

PTT'de memur olabilmek için gereken şartlar nelerdir?

PTT, personal alımında belli hususlara dikkat etmektedir. Bu hususların başında PTT tarafından belirtilen memurların taşıması gereken şartların adaylar tarafından eksiksiz olarak taşınılmasıdır. Bu hususları taşıyan vatandaşlar, PTT tarafından yapılacak sınav veyahut mülakat vasıtasıyla yetkinlikleri test edilecektir. Adaylar bu süreç içerisinde aldıkları puan vasıtasıyla PTT resmi web sitesinden alımın yapılacağı alanlardan uygun olanını seçmesi gerekmektedir. Yapılan seçimden sonra yetkilililer tarafından alınan puan doğrultusunda bir değerlendirme yapılması söz konusudur. Bunun yanı sıra, PTT tarafından memur alımı için yapılan sınavın belli bir ücreti bulunmaktadır. Sınava katılacak vatandaşlar bu miktarı Ziraat Bankası veyahut PTT resmi web sitesi üzerinden yatırabilmektedirler.

PTT tarafından personel alımı öncesinde adaylarda belli hususlar aramaktadır. Bu hususlar vasıtasıyla PTT memur alımı esnasında oldukça hassas ölçüler koyarak alımlar gerçekleştirmektedir. Adayların sahip olması gereken bu hususlar şöyledir:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.

Özel şartlar

1)Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl'e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl'e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet (mernis) şartı aranmayacaktır.

2)Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacaktır.

3)Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun Psikometrik İnceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

4)Şirketimizde görev yapan personelden personel alımı genel ve özel şartları taşıyanlar görev yaptığı unvan dışında diğer unvanlar için başvuru yapabilecektir. Aynı unvana başvuru yapanlar yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olsa dahi başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.