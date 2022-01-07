PTT, geçtiğimiz yıl 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. Bunun üzerine vatandaşlar, PTT personel alımlarına ilişkin haberleri yakından takip etmekte. Peki, PTT KPSS şartsız dağıtıcı ve büro elemanı alımı ne zaman 2022?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü personel alımı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. PTT'de memur olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, “PTT hangi kadrolara personel alımı yapacak, PTT memur alımı şartları, PTT memur alımı ne zaman?” gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

PTT hangi kadrolara personel alımı yapacak?

-Büro ve dağıtıcı eleman

- Avukat

- Mimar

- Mühendis

- Tekniker

- Gişe eleman

PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

T.C vatandaşı olmak,

- Askerlikle ilgili bir engele sahip olmamak,

- 18 yaşından büyük, 35 yaşından küçük olmak,

- Mesleğin icra edilmesine neden olabilecek bir sağlık problemine sahip olmamak,

- Arşiv ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,

- Kamu haklarından yasaklı olmamak.

-18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak,

- Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

- Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

- Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak,

- Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak

-Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma,

-Erkeklerde en az ortaokul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

-Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

PTT KPSS elemanı alımı ne zaman 2022?

PTT tarafından şu ana kadar herhangi bir şekilde alım ilanı yayınlanmadı. Ancak 2023'e kadar personel alımı yapacağını daha önceden açıkladığından, 2022'nin ilk ayları içerisinde 15 bin kişilik kadro açılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.