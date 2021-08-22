PTT Kargo Nedir? PTT Kargo Takip

Türkiye’de çalışmakta olunan birçok kargo firması hizmet sunmaktadır. Bunlardan biri olan PTT kargo firması en çok talep edinilen kargo firmasıdır. PTT açılımı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı, Türkiye’nin ilk kargo ve posta firmasıdır. PTT yaklaşık 170 yıldır hizmet veren bir devlet kurumudur. Devlete ait şirketlerden birisi olan Posta ve Telgraf Teşkilatı hem yurt içine hem de yurt dışına hizmet sunmaktadır. Güvenli, kaliteli ve uygun kargo ve posta firmasıdır. Ulaşımı ve güvenilirliği doğrultusunda en çok talep edilen kargo şirketi olmaktadır.PTT firması Türkiye’de en çok şubeye sahip olan kargo ve posta firmasıdır. Arama motorundan en çok araştırılan konulardan birisi de kargo takip işleminin nasıl sorgulandığı? Sorusudur. Sizler için PTT hakkında merak edilen tüm detayları derledik. PTT kargo nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. PTT kargo takip işlemi sorgulama işte tüm detaylar…

PTT Kargo Nedir?

PTT Kargo nedir?PTT açılımı ile; Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin posta işlemlerinin yürütüldüğü firma olarak tanımlanmaktadır. PTT kargo ve posta firması, 1840 Yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından kurulmuştur. PTT'nin, tüm dünya ülkelerine gönderi işlemi mevcuttur. PTT kargo ve posta firması, göndericisinin isteğine göre uçak (havayolu) veya yüzey (kara yolu, deniz yolu gibi) yolu kullanılarak uygun ücretli, güvenli ve kaliteli hizmet avantajları sunmaktadır. PTT kargonun Türkiye'de en çok şubesi bulunan kargo firmasının; 82 adet PTT başmüdürlüğü, 1019 merkez şube, 2729 adet alt şubesi ve 506 adet acentesi bulunmakta.

PTT Kargo Takip İşlemi

PTT kargo takip işlemini sorgulamak için; Öncelikle bu linke tıklayınız. https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kargo.aspx daha sonra açılan sayfada sağ üst köşede bulunan gönderi takibi yazan seçeneğe tıklayınız. Buraya barkod numaranızı yazın. Ardında "Sorgula" seçeneğine tıklayınız. Bu şekilde kargonuzun nerede olduğu hangi şubede olduğu hakkında detaylı bilgi edinmiş olursunuz. Ayrıca Posta ve Telgraf Teşkilatı kurum ve kuruluşuyla ilgili tüm şikâyet öneri ve bilgi alma işlemleriniz için 444 1 788 numaralı hattı arayıp PTT müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

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