PTT emekli promosyonları ne zaman yatacak? PTT emekli promosyonları ne kadar veriyor? Promosyonların son dönemine geldikten sonra merak edilen konu, hesaplara paranın ne zaman yatacağı oldu. Başlayan ödemeler için detaylar araştırılıyor.

PTT emekli promosyonları ne zaman yatacak? PTT emekli promosyonları ne kadar veriyor? Promosyonların son dönemine geldikten sonra merak edilen konu, hesaplara paranın ne zaman yatacağı oldu. Başlayan ödemeler için detaylar araştırılıyor.

PTT emekli promosyonları ne zaman yatacak?

Emeklilerin ilgiyle takip ettiği promosyon detayları, PTT müşterileri için açıklandı. PTT promosyon ödemeleri 1 Kasım itibariyle hesaplara yatmaya başladı.

PTT emekli promosyonları ne kadar veriyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından "Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır" ifadeleri ile yapılan açıklamada yeni promosyon tutarları şu şekilde verildi:

"- 3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

- 3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

- 7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

- 10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL ödeme yapılacağı belirtildi.

Neden PTT promosyon yatmadı?

Promosyonlar belli bir sıralamaya göre emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. 11'inci ayın ilk gününde verilmeye başlanan ödemelerin, ay sonunda bitmesi planlanıyor.

Detaylar için PTT'den destek ve bilgi alabilirsiniz. T.C. kimlik numaranız ile başvuru yapmanız yeterli olacaktır.