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TIMETURK / EKONOMİ / PTT'den Kurban Bayramı'na özel yüzde 25 indirim

PTT'den Kurban Bayramı'na özel yüzde 25 indirim

PTT AŞ, Kurban Bayramı'na özel düzenlediği kampanya kapsamında yüzde 25 indirim uygulayacak.

14 Dakika Önce
2021-07-13 14:33:27
PTT'den Kurban Bayramı'na özel yüzde 25 indirim

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PTT AŞ, Kurban Bayramı'na özel düzenlediği kampanya kapsamında yüzde 25 indirim uygulayacak.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, özel gün ve haftalara yönelik gerçekleştirdiği kampanyalara bir yenisini ekledi.

Bu kapsamda müşterilere, Kurban Bayramı'na özel olarak 13-19 Temmuz'da yurt içi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerinde yüzde 25 indirim yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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