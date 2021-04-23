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PTT’den çocuklar için özelgün zarfı

PTT AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hazırladığı 'Çocuk Oyunları' konulu özelgün zarfını tedavüle sundu.

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23.04.2021 23:43:02
PTT’den çocuklar için özelgün zarfı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 23 Nisan tarihinde tedavüle sunduğu "Çocuk Oyunları" konulu özelgün zarfını 5,50 TL bedelle; PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkardı. 

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için; 23 Nisan 2021 tarihinde satışa sunulan özelgün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilerimize, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerimiz tarafından hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürü'ne uygun olması halinde) özeltarih damgası ve ANKARA Ulus PTT Merkez Müdürlüğünün 23.04.2021 tarihli posta damgası tatbik talepleri, 23 Nisan 2021 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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