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PTT'den 'Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 100. Kuruluş Yılı' ve 'Koruyucu Aile Günü' konulu zarfları

PTT AŞ tarafından 'Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 100. Kuruluş Yılı' ve 'Koruyucu Aile Günü' konulu özel gün zarfları tedavüle sunuldu.

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01.07.2021 19:00:33
PTT'den 'Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 100. Kuruluş Yılı' ve 'Koruyucu Aile Günü' konulu zarfları

PTT AŞ tarafından 'Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 100. Kuruluş Yılı' ve 'Koruyucu Aile Günü' konulu özel gün zarfları tedavüle sunuldu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, özel gün zarfları, www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde satışa çıktı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte PTT Pul Müzesi'nde 'Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 100.Kuruluş Yılı 30.06.2021 ANKARA' ile 'Koruyucu Aile Günü 30.06.2021 ANKARA' ibareli özel tarih damgaları kullandırılmaya başlandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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