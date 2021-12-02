PTT AŞ'nin PTTMatik ile sunduğu hizmetlerin kullanım oranı salgın döneminde yüzde 35 arttı

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, '2020 yılının mart ayından bu yılın ekim ayı sonuna kadar geçen süre zarfında dijital kanallarımızda, kullanıcı sayısında yüzde 58, işlem adetlerinde ise aylık ortalama yüzde 51 artış yaşandı' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı PTT AŞ, inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi temel alarak kapsamlı bir değişim ve dönüşüme imza atarken, şirketin PTTMatik ile sunduğu hizmetlerin kullanım oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yüzde 35 artış gösterdi.



PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, yaptığı yazılı açıklamada, şirketin yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. 'Dijital çağ' olarak adlandırılan bu dönemde teknolojinin gelişmesiyle dijital dönüşümün gereklilik haline geldiğini vurgulayan Gülten, 'Şirket olarak tüm hizmet alanlarımızda dijital dönüşümü öngören bir stratejiyi kararlılıkla uyguluyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın desteğiyle dijital hizmetlerde sektöre öncülük eden yatırımlar yapıyor, devlet kurumlarımızla, üniversitelerimizle ve özel sektörde yer alan firmalarla iş birliklerimizi geliştiriyoruz. Dijital dönüşümü çözüm üretmenin yanı sıra geleceğin önemli bir parçası olarak görüyoruz.' ifadelerini kullandı.



Salgın döneminin dijitalleşme sürecini hızlandırdığına işaret eden Gülten, şirketin dijital dünyanın insanlığa sunduğu kolaylığı, sağladığı faydayı ve getirdiği fırsatları değerlendiren vizyona sahip olduğunu kaydetti.



Gülten, değişime ayak uydurmanın yanında, değişimi yöneten ve öncülük eden anlayışla güven aşıladıklarını, dijitalleşmeye yatırım yaparak müşterilere inovatif ürün ve çözümlerle en iyi hizmeti sunmayı sürdürdüklerini bildirdi.



İnovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi temel alan değişim ve dönüşüme imza atarken eylül sonu itibarıyla 5 bine yakın iş yeriyle hizmet verdiklerini aktaran Gülten, şu değerlendirmede bulundu:



'Evrensel posta hizmet sağlayıcısı olarak başka kargo firmalarının ve bankaların bulunmadığı 1144 yerleşim yerine hizmetlerimizi götürüyor ve vatandaşımızın yanında oluyoruz. Salgın döneminde teknolojinin avantajlarını kullanarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizi geliştirme ve çeşitlendirme fırsatı bulduk. Salgın öncesi ve salgın süreci karşılaştırıldığında, PTTMatik ile sunduğumuz hizmetlerimizin kullanım oranında yüzde 35'lik artış gerçekleşti. Bu artışta müşterilerimizin bankacılık alışkanlıklarının değişmesi de büyük önem taşıyor. Ülkemizde ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 2020 yılı mart ayından bu yılın ekim ayı sonuna kadar geçen süre zarfında dijital kanallarımızda kullanıcı sayısında yüzde 58, işlem adetlerinde ise aylık ortalama yüzde 51 artış yaşandı.'



'Ülkemizin ihracat hedeflerine katkı sağlıyoruz'



Gülten, birçok ülkeye sağladıkları e-ticaret altyapısıyla yerli KOBİ'lerin ürün ve hizmetlerini dünyayla buluşturduklarını, ülkenin ihracat hedeflerine katkı sağladıklarını belirterek, vatandaşların ve çalışanların sağlığı için tedbir alarak kargo hizmetinde temassız teslimat uygulamasını başlattıklarını ifade etti.



Salgın sürecinde personelin sağlığını korumak için gerekli her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Gülten, PTT ailesi olarak vatandaşlara evlerinde sosyal yardım ve maaş ödemelerini gerçekleştirdiklerini anımsattı.



Gülten, Kargomat 7/24 hizmetine salgın döneminde talebin yoğun olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



'Salgının başladığı 2020 yılının mart ayından aralık sonuna kadar olan dönemde, kargolarını kargomatlarımızdan teslim alan müşterilerimizin gönderilerinin sayısında yüzde 300 artış yaşandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir ve Kocaeli'de toplam 405 Kargomat 7/24 cihazımızla hizmet vermeyi sürdürüyor ve bu hizmetimizi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.'



PTT AŞ tarafından kurulan ve tebligatları elektronik ortamda ulaştırmayı sağlayan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin her geçen gün yaygınlaştığına dikkati çeken Gülten, çevre dostu uygulama sayesinde kağıt kullanımının ortadan kalktığını ve yüz binlerce ağacın kesilmekten kurtulduğunu bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.