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PTT AŞ, 'Kültür Varlıklarımız' konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle çıkardı

PTT AŞ, 'Kültür Varlıklarımız (Dara Antik Kenti)' konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

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21.04.2021 00:48:16
PTT AŞ, 'Kültür Varlıklarımız' konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle çıkardı

PTT AŞ, 'Kültür Varlıklarımız (Dara Antik Kenti)' konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Kültür Varlıklarımız (Dara Antik Kenti)' konulu 3 lira bedelli (30x60 milimetre boyutunda) anma pulu ve söz konusu pula ait 8,5 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinden, PTT'ye ait 'www.filateli.gov.tr' internet adresinden ve filateli cep uygulamasından edinilebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için bazı tedbirler uygulanıyor.

Bu kapsamda satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilere, 'www.filateli.gov.tr' internet adresinden ürünün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşteriler tarafından hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün ve posta damgası talepleri, 3 ay içerisinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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