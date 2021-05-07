PTT AŞ 'Geleneksel Türk Okçuluğu' konulu anma pulu ile ilk gün zarfını tedavüle çıkardı

PTT AŞ tarafından 'Geleneksel Türk Okçuluğu' konulu anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

PTT AŞ tarafından 'Geleneksel Türk Okçuluğu' konulu anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.



Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, okçuların her yıl bayram günü olarak kutladığı 'Ruz-ı Hızır' gününe denk gelen ve bugün tedavüle sunulan 3 lira bedelli 'Geleneksel Türk Okçuluğu' konulu anma pulu ve söz konusu pula ait 8,5 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasından edinilebilecek.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmelerini sağlamak için satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.



Müşteriler tarafından hazırlanan filatelik ürünler için posta damgası tatbik talepleri, Filateli İşletme Prosedürüne uygun olması ve 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletilmesi halinde karşılanabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.