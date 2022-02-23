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PTT Acentesi KPSS Şartsız Kargo Personeli Alımı Yapacak
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TIMETURK / EKONOMİ / PTT Acentesi KPSS Şartsız Kargo Personeli Alımı Yapacak

PTT Acentesi KPSS Şartsız Kargo Personeli Alımı Yapacak

Ülkemizin önde gelen kurumları arasında yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT, Türkiye'nin her yerinde şubeler açmıştır ve her eve yakın bir PTT bulunmaktadır.

1 Saat Önce
2022-02-23 15:34:46
PTT Acentesi KPSS Şartsız Kargo Personeli Alımı Yapacak

Özel kurum veya kişilere hizmet verilmeyen bölgelerde hizmet vermeleri için acenteler veren ve hatta yoğun bölgelerde 7/24 faaliyet gösteren şubelerinde bulunan Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT'nin şu anda Türkiye genelinde birçok özel acentesi ve özel Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT'si bulunmaktadır.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Kamu haber'den edinilen bilgiye göre: Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT'ye bağlı olarak hizmet veren özel bir ajans tarafından yayınlanan duyuruda, kargo personeli alımı yapılacağı belirtildi. İlanda özel bir koşul belirtilmemiş olup, özel olduğu için çalışma sisteminin 7/24 olduğu bilinmektedir. Buna göre acente merkezden uzak olduğu için kişilerin kendi arabalarına sahip olmaları ve bu şekilde seyahat etmeleri gerekiyor. Ancak şirket, kişinin gaz masraflarının karşılanacağını, yani maaşın üstüne ekstra yol ödeneği verileceğini duyurdu. Peki nasıl başvurulur?

Nasıl Başvurulur?

PTT personel alımı! Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT'nin özel ajansı olan duyuruda verilen bilgiye göre, kargo elemanı alımı yapılacağı, adayların başvuru için aşağıdaki linki takip etmeleri gerektiği öğrenildi. Buradan ilgili firmaya başvuracak adaylar firmadan bir haber varsa yapılacak mülakatı bekleyebilirler. TÜM DETAYLAR VE BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN .

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