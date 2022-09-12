PTT 55 bin personel alımı ne zaman? PTT personel alımı tarihleri ve şartları | PTT iş ilanı başvurusu nasıl yapılır?

PTT 55 bin personel alımı ne zaman? Personel eksiği nedeniyle PTT destek elemanı alımı yapılacağı açıklanmıştı. Binlerce kişiye ekmek kapısı olacak ilan için bekleyiş sürüyor. PTT iş ilanı başvurusu nasıl yapılır? PTT alımı ne zaman yapacak? PTT personel alımı tarihleri ve şartları!

Personel eksiği nedeniyle PTT destek elemanı alımı yapılacağı açıklanmıştı. Binlerce kişiye ekmek kapısı olacak ilan için bekleyiş sürüyor. PTT iş ilanı başvurusu nasıl yapılır? PTT alımı ne zaman yapacak? PTT personel alımı tarihleri ve şartları!

PTT 55 bin personel alımı ne zaman?

Eleman açığı nedeniyle PTT personeli alımı yapılacak. Yapılan açıklamalara göre, farklı kadrolardan 55 bin personel alımı gerçekleştirilecek. PTT alımları için henüz bir açıklama ve kılavuz yayımlanmadı, detaylar bekleniyor.

PTT 55 bin Personel alımı hangi şehirlerden yapılacak?

Personel alım kılavuzu yayımlandığında, hangi şehirden kaç personel alınacağı belli olmuş olacak.

PTT personel alımı tarihleri ve şartları

Kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı kazanan kişiler kadroda işe alınacaklar.

PTT personel ve memur alımı genel şartları

- Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

- 18 yaşından büyük, 36 yaşından küçük olmak

- Uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili bir geçmişinin bulunmaması

- Askerlik ile ilişiği bulunmamak

- Görev yapmasını engel olacak herhangi bir akıl ruh sağlığının bulunmaması

- Hangi pozisyona atanacaksa, bu pozisyon için gerekli olan akademik yeterliliğe ve özel şartlara sahip olmak

- KPSS için belirlenmiş olan asgari puanı almak

- Daha önce çalışılan bir kurumdan disiplin suçu ile ayrılmamış olmak

- Zorunlu görev süresinin bir başka alanda bulunmaması

- Yüz kızartıcı suçlar, terör suçları gibi suçlardan altı aydan az bile olsa hüküm giymemiş olmak.

PTT iş ilanı başvurusu nasıl yapılır?

PTT personel alımlarına katılmak isteyenl adaylar; PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabilirler. Adaylar mülakatın ardından sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir. Sınavların sonuçları göz önünde bulundurularak iş başvuruları onaylanabilir.