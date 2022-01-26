PTT 15 bin personel alım ilanı | KPSS şartsız 15 bin personel alımı PTT

PTT 15 bin personel alım ilanını duyurdu. PTT yaptığı duyuruda büro ve gişe memuru, dağıtıcı elemanı, avukat, mimar, mühendis, tekniker alımı yapacağını belirtti. Peki ama PTT başvuruları ne zaman? KPSS şartsız PTT personel alımı hangi kadrolardan alım yapacak? İşte merak edilen PTT personel alımı iş ilanı detayları...

PTT 15 bin personel alım ilanını duyurdu. PTT yaptığı duyuruda büro ve gişe memuru, dağıtıcı elemanı, avukat, mimar, mühendis, tekniker alımı yapacağını belirtti. Peki ama PTT başvuruları ne zaman? KPSS şartsız PTT personel alımı hangi kadrolardan alım yapacak? İşte merak edilen PTT personel alımı iş ilanı detayları...

PTT 15 bin personel alım ilanı

PTT 3 senedir alım yapmadı ve birçok alanda personel sıkıntısı çekiyor. 2023 yılına kadar birçok alanda alım yapacağını önceden belirten PTT için duyuru yapıldı.

KPSS şartsız 15 bin personel alımı PTT

KPSS şartı aramaksızın personel alımı yapacak olan PTT'nin açtığı kadrolar;

- Büro görevlisi

- Dağıtıcı eleman

- Avukat

- Mimar

- Mühendis

- Tekniker

- Gişe eleman

PTT Başvuruları Ne Zaman?

PTT resmi olarak bir açıklama yayınlamadı fakat şubat ayı içerisinde bir ilan yayınlanması bekleniyor. Kılavuzun yayınlanmasının ardından detayları haber sitemizden ya da aynı haberin içerisindeki güncel bilgilerden öğrenebilirsiniz. .