DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Çekya, Ukrayna'ya 4 bin top mermisi yollayacak!
Kocaelispor'da Kravets transferine maaş engeli!
Erdoğan’dan Dolar/TL açıklaması
Rus borsası çakıldı
20 dakikada bir yanıp sönen yeni bir ışın türü keşfedildi
Meral Akşener koronavirüse yakalandı
SpaceX roketinin Ay'a çarpacağı tarih açıklandı!
FED faiz kararını açıkladı
BOTAŞ'tan gaz depoları/gaz akışı iddialarına ilişkin açıklama
3 aylar hangi gün? 2022 üç aylar ne zaman başladı?
Erdoğan'dan iddialara tepki: Koskoca bir yalandır
Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
Fed faiz kararını açıkladı I Fed faizle ilgili ne karar verdi?
15 tatil ne zaman bitiyor? 2022 2. dönem ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?
Metaverse ile Kabe'ye sanal ziyaret!

TIMETURK / EKONOMİ / PTT 15 bin personel alım ilanı | KPSS şartsız 15 bin personel alımı PTT

PTT 15 bin personel alım ilanı | KPSS şartsız 15 bin personel alımı PTT

PTT 15 bin personel alım ilanını duyurdu. PTT yaptığı duyuruda büro ve gişe memuru, dağıtıcı elemanı, avukat, mimar, mühendis, tekniker alımı yapacağını belirtti. Peki ama PTT başvuruları ne zaman? KPSS şartsız PTT personel alımı hangi kadrolardan alım yapacak? İşte merak edilen PTT personel alımı iş ilanı detayları...

2 Saat Önce
2022-01-26 21:09:41
PTT 15 bin personel alım ilanı | KPSS şartsız 15 bin personel alımı PTT

PTT 15 bin personel alım ilanını duyurdu. PTT yaptığı duyuruda büro ve gişe memuru, dağıtıcı elemanı, avukat, mimar, mühendis, tekniker alımı yapacağını belirtti. Peki ama PTT başvuruları ne zaman? KPSS şartsız PTT personel alımı hangi kadrolardan alım yapacak? İşte merak edilen PTT personel alımı iş ilanı detayları...

PTT 15 bin personel alım ilanı

PTT 3 senedir alım yapmadı ve birçok alanda personel sıkıntısı çekiyor. 2023 yılına kadar birçok alanda alım yapacağını önceden belirten PTT için duyuru yapıldı.

KPSS şartsız 15 bin personel alımı PTT

KPSS şartı aramaksızın personel alımı yapacak olan PTT'nin açtığı kadrolar;

- Büro görevlisi

- Dağıtıcı eleman

- Avukat

- Mimar

- Mühendis

- Tekniker

- Gişe eleman

PTT Başvuruları Ne Zaman?

PTT resmi olarak bir açıklama yayınlamadı fakat şubat ayı içerisinde bir ilan yayınlanması bekleniyor. Kılavuzun yayınlanmasının ardından detayları haber sitemizden ya da aynı haberin içerisindeki güncel bilgilerden öğrenebilirsiniz. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş