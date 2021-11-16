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TIMETURK / EKONOMİ / Profilo hakkında iflas kararı!

Profilo hakkında iflas kararı!

Profilo için İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda iflas kararı verildi.

29 Dakika Önce
2021-11-16 15:14:01
Profilo hakkında iflas kararı!

Türkiye'nin en eski sanayicilerinden biri olan Kamhi Ailesi'ne ait iki şirket için iflas kararı verildi. Grubun eski avukatı Sümer Altay'ın, vekalet ücreti için açtığı davada Profilo Holding AŞ ve Profilo Sanayi AŞ için iflas kararı çıktı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Profilo Holding geçen perşembe İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir davada iflas etti. Profilo Grubu şirketlerinin avukatlığını üstlenen ve Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi ile de yakın ilişkisi olan ünlü avukat Sümer Altay, takip ettiği önemli bir dosyadaki vekâlet ücreti ödenmediği gerekçesi ile grup ile karşı karşıya geldi. Anılan dosyadan uzaklaştırılan Av. Altay, vekâlet ücretinin ödenmesi için girişimde bulundu ancak olumlu bir sonuç elde edemedi.

Avukat Altay bu kez, 2.5 milyon liralık alacağı için Profilo Holding AŞ ile Profilo Sanayi ve Tic. AŞ'ye karşı iflas davası açtı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme depo kararı verdi. Depo kararına rağmen ödeme yapılmayınca geçen perşembe günü yapılan duruşmada Altay'ın avukatları “Borç ödenmedi. Davalıların ayrı ayrı iflasına karar verilsin” dedi. Davalı şirketlerin avukatı ise “Davanın reddine karar verilmesini istiyoruz” dedi.

Tarafların taleplerini alan mahkeme kararını verdi. Mahkeme 11 Kasım günü saat 13. 40 itibari ile 104 milyon TL sermayeli Profilo San. ve Tic. AŞ ile, 65 milyon TL sermayeli Profilo Holding AŞ'nin iflasına karar verdi.

"MAHKEME KARARININ DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Kararın doğru olmadığını düşündüklerini vurgulayan Profilo Holding CEO'su Dani Sami Acıman, “Yerel mahkemenin kararının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu karar, bilirkişi raporlarına aksi yönde çıktı. Karara itiraz edeceğiz; karar bozulacaktır. Profilo olarak başka kimseye borcumuz yok. Davaya konu olan ödeme yapıldığında iflas kararı da kalkacaktır. Her iki şirketin de, bu parayı ödemeye yeter fazlası ile varlığı var” açıklaması yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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