Profilo battı mı? Profilo iflas mı etti? Profilo'dan açıklama geldi mi? Profilo neden gündemde?

Beyaz eşya devi Profilo, Türkiye'nin en eski sanayicilerinden Kamhi Ailesi'ne ait iki şirket için iflas başvurusunda bulundu.

Beyaz eşya devi Profilo iflas mı etti? Profilo kapanacak mı, sahibi kim? Soruları sık soruluyordu. Türkiye'nin ilk beyaz eşya ve buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi beyaz eşya üreticisi Profilo iflas etti. İstanbul Ticaret Mahkemesi, şirketin eski avukatı Sümer Altay'ın açtığı dava sonucunda, şirketin iflasına karar verdi. Beyaz eşya devi Profilo iflas mı etti? Profilo kapanacak mı, sahibi kim? İşte detaylar…

Türkiye'nin en eski sanayicilerinden Kamhi Ailesi'ne ait iki şirket için iflas kararı verildi. Grubun eski avukatı Sümer Altay'ın vekalet ücreti için açtığı davada Profilo Holding AŞ ve Profilo Sanayi AŞ için iflas kararı verildi.

Altay'ın 2.5 milyon liralık alacağı için açtığı dava sonuçlandı. Şirketin Sümer'e ödeme yapmasına karar verilirken, Sümer'in avukatları Profilo Holding AŞ ve Profilo Sanayi ve Tic. AŞ'nin iflasını istedi.

İstanbul Ticaret Mahkemesi Perşembe günü 67 yıllık dev şirketin iflasına karar verdi. Kararın ardından şirketler tasfiye sürecine girecek. İstanbul İflas Müdürlüğü süreci yürütecek.

Oluşacak iflas masası, iki şirketin varlıklarını satarak borçları ödeme yoluna gidecek. Şirketin karara itiraz hakkı var ancak bu tasfiye sürecine engel değil.

PROFİLO SAHİBİ KİMDİR?

Türkiye'deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Jak Kamhi, Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1925 yılında İstanbul'da doğdu. Ressam, iç mimar ve iş kadını Melda Kamhi'yle çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi'nin büyükbabasıdır. Çocukluğu Tepebaşı'nda geçen Kamhi, Saint Michel Lisesinden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.