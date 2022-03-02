DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Nihat Genç: İnsanların en adisi vatanını satandır
Bard haLeka: “Güzellik Merkezimizle Çok Önemli Çalışmalarda Bulunuyoruz!”
Prof. Dr. Uçar: Swift yasak ise kripto para kullanılsın
2 Mart mazota zam mı yapıldı? Mazot (motorin) zam mı geldi? 3 Mart Perşembe mazot ne kadar?
Kuzey Akım-2: 11 milyar dolarlık proje altüst oldu
Dizel araç sahipleri dikkat! Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) zammı ne kadar? Mazota ne zaman zam gelecek?
Balkanlar'daki Rus sermayeli SberBank şubeleri el değiştirdi
FED Mart ayında faiz artıracak mı? FED faiz artırsa altın yükselir mi? FED faiz yükseltirse dolar yükselir mi düşer mi?
Ukrayna: 2 binden fazla sivil öldü
Netflix, Tolstoy'un eseri Anna Karenina uyarlamasının çekimlerini durdurdu
Kripto paralara 'Rusya yaptırımı' incelemesi
Isparta'da bugün (3 Mart Perşembe) okullar tatil mi? Isparta'da yarın okullar tatil edildi mi?
Karamollaoğlu'dan 6'lı zirve hakkında açıklama
Konya'da yarın (3 Mart Perşembe) okullar tatil mi? Konya'da bugün hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Konya'da yarın okul var mı?
Hangi Rus bankaları SWİFT'ten çıkarıldı? Kaç Rus bankası Swift sisteminden çıktı?

TIMETURK / EKONOMİ / Prof. Dr. Uçar: Swift yasak ise kripto para kullanılsın

Prof. Dr. Uçar: Swift yasak ise kripto para kullanılsın

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar arasında öne çıkan sınır dışı para transferi uygulaması “SWİFT’e ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Şahin Uçar, bu yaptırımdan dolayı Türkiye’nin de ticaret yapmasının zorlaştığını söyledi

41 Dakika Önce
2022-03-02 17:44:01
Prof. Dr. Uçar: Swift yasak ise kripto para kullanılsın

Prof. Dr. Şahin Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, SWİFT yaptırımı nedeniyle dış ticarette nakit transfer yolu kapatılan Rusya ile Türkiye arasındaki ticaretin çözümü için kripto para ile ticaret yapılması teklifinde bulundu.

“Kripto para kullanılsın”

Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Swift'i yasakladılarsa siz de kripto para kullanın diyerek Rusya ve Türkiye'nin ticaret problemini çözdüm amma gönül ister ki Çin de kripto para ile alışveriş yapsın. Bitsin bu dolar sahtekârlıkları artık!”

Konuya ilişkin TİMETURK'e değerlendirmede bulunan Uçar, “Türkiye artıK ticaret yapamaz çünkü banka üzerinden para transferi mümkün değil artık” dedi.

Uçar, Türkiye'nin Rusya ile ticaretinde nakit transferine ilişkin çözüm teklifinde bulunurken şunları söyledi:

“Swift rafa kaldırıldığı için Rusya rubke kullanamıyorsa, bitcoin kullansın. Bu kadar basit. Rusya ile Türkiye müşeterek olarak coin çıkarsın veya bitcoin satın alsın. Dolar yerine kripto para ile alışverişini yapsın. Aslında bütün dünya da bu şekilde yapmalı…”

swift-kripto-para .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş