Prof. Dr. Uçar: Swift yasak ise kripto para kullanılsın

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar arasında öne çıkan sınır dışı para transferi uygulaması “SWİFT’e ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Şahin Uçar, bu yaptırımdan dolayı Türkiye’nin de ticaret yapmasının zorlaştığını söyledi

Prof. Dr. Şahin Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, SWİFT yaptırımı nedeniyle dış ticarette nakit transfer yolu kapatılan Rusya ile Türkiye arasındaki ticaretin çözümü için kripto para ile ticaret yapılması teklifinde bulundu.

“Kripto para kullanılsın”

Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Swift'i yasakladılarsa siz de kripto para kullanın diyerek Rusya ve Türkiye'nin ticaret problemini çözdüm amma gönül ister ki Çin de kripto para ile alışveriş yapsın. Bitsin bu dolar sahtekârlıkları artık!”

Konuya ilişkin TİMETURK'e değerlendirmede bulunan Uçar, “Türkiye artıK ticaret yapamaz çünkü banka üzerinden para transferi mümkün değil artık” dedi.

Uçar, Türkiye'nin Rusya ile ticaretinde nakit transferine ilişkin çözüm teklifinde bulunurken şunları söyledi:

“Swift rafa kaldırıldığı için Rusya rubke kullanamıyorsa, bitcoin kullansın. Bu kadar basit. Rusya ile Türkiye müşeterek olarak coin çıkarsın veya bitcoin satın alsın. Dolar yerine kripto para ile alışverişini yapsın. Aslında bütün dünya da bu şekilde yapmalı…”

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