Prof. Dr. Öngel: Asgari ücret 5500 TL’yi geçebilir

Asgari ücretin yeniden artırılmasıyla ilgili açıklama yapan Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, asgari ücrette ara düzenlemenin yakın olduğunu belirtti. Öngel, “Asgari ücret 5500 TL’yi geçebilir” tahmininde bulundu.

2022 yılında uygulanan net asgari ücret geçen yıla göre yüzde 50.5, brüt asgari ücret ise yüzde 40 oranında artırıldı. Enflasyonun bu yıl yüksek seyretmesi nedeniyle temmuz ayında yeniden artırılması gündeme geldi. Konuyla ilgili konuşan Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, asgari ücrette ara düzenlemenin yakın olduğunu belirterek, “Özellikle Mayıs ayı başından beri farklı zamanlarda dile getirilen Asgari Ücret ile ilgili yıl içerisinde düzenleme olabileceği yönünde ki söylemler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in “Enflasyon tahribatlarına karşı çalışanları korumak vazifemiz” açıklamasından sonra hız kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay arasında dün gerçekleşen görüşme sonrasında yapılan açıklamalar ise bu düzenlemenin artık çok uzak olmadığını düşündürüyor. Özellikle sabit gelirlinin yaşam şartlarında enflasyondan kaynaklı tahribatların giderilmesi düşüncesi göz önüne alındığında yıl başında yapılan asgari ücret zammına ek olarak yüzde 30 civarında bir artışın yapılabileceği görülüyor” diye konuştu.

Yüzde 30 oranında yapılacak artışın gerçekleşmesi durumunda net 4 bin 253 lira 40 kuruş olan asgari ücret seviyesinin 5500 TL üzerine çıkarak 5529,42 TL olabileceğini söyleyen Beykent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Öngel, “Tabii en çok konuşulan konulardan olan bu artışın işverenler tarafından nasıl karşılanacağı sorusu içinde özellikle sosyal güvenlik prim ödemelerinde bir devlet desteğinin olabileceği düşünülüyor” ifadelerini kullandı. DHA