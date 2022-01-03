'Primi değil yaşı dolduracağınız tarihte emekli olacaksınız'

Yeminli Mali Müşavir ve Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, okuyucuların emeklilik ve prim ödemeleriyle ilgili sorunularını cevaplandırdırdı.

Soru: 25 Temmuz 1959 doğumluyum. Bağkur başlangıcım 1 Ekim 2008'de oldu. 1979-1981 arasında yaptığım 20 ay askerlik süremi borçlandım. Şubat 2022'de primimi 5400 güne tamamlıyorum. Buna göre Şubat 2022'de mi yoksa doğum günüm olan 25 Temmuz 2022'de mi emekli olurum? MAHMUT

Cevap: Bağkur'da yaş haddinden emekli olmak için 5400 gün prim ödeme ve 63 yaş şartlarına tabisiniz. Emekli olmak için iki şartın birlikte sağlanması gerekiyor. Bu nedenle priminizi 5400 güne tamamlamanız şartıyla, 63 yaşınızı dolduracağınız 25 Temmuz 2022'de emekli olabilirsiniz.

6 ARALIK 2023'TE EMEKLİLİK MÜMKÜN

Soru: 6 Aralık 1973 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Nisan 1988 olup toplam 10400 gün prim ödemem var. 1988 girişimde adıma prim ödemesi vardır. Bu şartlarda ne zaman emekli olurum? Murat Süleyman AĞYAR

Cevap: Girişte adınıza prim ödemesi olduğundan emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. Emekli olmak için süre ve prim şartlarını sağladığınızdan, bundan sonra prim ödemeseniz de 50 yaşınızı dolduracağınız 6 Aralık 2023'te emekli olabilirsiniz.

MEMURİYETTE ŞARTLARI HİZMET SÜRESİ BELİRLİYOR

Soru: 1 Haziran 1988 4A (SSK) sigorta girişimle toplam 184 gün prim ödemem var. 3 Ağustos 2001 tarihi itibarıyla da 4C kapsamında çalışmaktayım ve 7357 gün primim oldu. Şubat 2022'de 51 yaşımı doldurup 52 yaşıma gireceğim. Erkeklerin 4C kapsamında emekli olabilmesi için 25 yıllık çalışma süresi ve 9000 gün prim ödemesi gerekir diye biliyorum. İlk sigorta başlangıç tarihime bağlı olarak da 51'inci emeklilik yaşımı doldurduktan sonra 4C kapsamında emekli olabilir miyim? Son yedi yılın 3 buçuk yılını geçirdiğimiz sigorta düzenlemesine göre 5-6 ay 4A kapsamında çalıştıktan sonra 4A kapsamında mı yoksa 4C kapsamında mı emekli olurum? U. AŞKIN

Cevap: SSK'da emeklilik şartlarını sigorta başlangıç tarihi belirlerken, memuriyette emekli olma şartlarını 15 Haziran 2002 tarihi itibarıyla olan hizmet süresi belirliyor. Bu nedenle Emekli Sandığı'nda emekli olmak için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 1643 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 9000 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. SSK'ya 5, 6 ay prim ödeyerek SSK'dan emekli olmanız mümkün değil.

Sorunuzda belirttiğiniz son yedi yıl (son 2520 gün prim ödemesi) kuralına göre, SSK'dan emekli olmak için; memuriyetten sonra sigortalı bir işte çalışarak SSK'ya en az 1260 gün (3.5 yıl) prim ödemeniz gerekir. Memuriyetten ayrılıp sigortalı bir işte çalışmaya başlamanız halinde, prim ödemenizi 1260 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz (25 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim ödeme ve 51 yaş şartlarına tabi olarak). Örneğin; 2022 Ocak ayı içinde memuriyetten ayrılıp sigortalı bir işte çalışmaya başlayıp ara vermeden prim ödemeniz halinde, memuriyetten sonra SSK'ya ödediğiniz primi 1260 güne tamamlayacağınız 2025 yılı Temmuz ayı sonunda emekli olabilirsiniz.

TEK EKSİK YAŞINIZ

Soru: 1971 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1990 olup 6780 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? Hamit MALKOÇ

Cevap: Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. Süre ve prim şartını sağladığınızdan bundan sonra prim ödemeseniz de 2023'te 52 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

EYT'DEN YARARLANABİLİR MİYİM?

Soru: 2 Kasım 1973 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 15 Eylül 1995 olup 5210 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası çıkarsa yararlanabilir miyim? Kamil AYÇİÇEK

Cevap: Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. 540 gün daha prim ödeyerek priminizi 5750 güne tamamlamanız şartıyla 55 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Priminizi 5750 güne tamamlayacağınız tarihten sonra çıkacak bir EYT yasasından yararlanırsınız.

Askerliğiniz hakkında bilgi vermemişsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yapmışsanız 16 ayını borçlanmanız halinde, emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabi olursunuz. Borçlanmayla prim şartını sağlayacağınızdan borçlanmadan sonra prim ödemeseniz de 54 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Bu seçenekte, sizin gibi süre ve prim şartını sağlayıp emekli olmak için aranan yaşın dolmasını bekleyenleri emekli eden bir yasa (EYT) çıkartılırsa siz de yararlanarak emekli olabilirsiniz.

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