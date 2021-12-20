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PPP nedir? Yap İşlet Devret Modeli nedir?

TIMETURK / EKONOMİ / PPP nedir? Yap İşlet Devret Modeli nedir?

PPP nedir? Yap İşlet Devret Modeli nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yaptı. Satın alma gücü paritesi yani Purchasing Power Parity teorisine göre eğer iki farklı ülkede de aynı nitelikte mal ve hizmetler sepeti için döviz kuru göz önünde bulundurulursa ve aynı bedelin ödenmesinin gerekliliği söz konusu durumda ise o vakit bu iki para biriminin dengede olduğu ifade ediliyor.

2 Saat Önce
2021-12-20 21:03:25
PPP nedir? Yap İşlet Devret Modeli nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında PPP açıklaması yaparken Birçok vatandaş PPP olarak bilinen terimin ne olduğunu da merak ederek araştırmaya konuldu.
İşte PPP olarak tanımlanan terimin açılım ve kullanım alanı...

PPP'nin anlamı nedir?

Satın alma gücü paritesi yani Purchasing Power Parity teorisine göre eğer iki farklı ülkede de aynı nitelikte mal ve hizmetler sepeti için döviz kuru göz önünde bulundurulursa ve aynı bedelin ödenmesinin gerekliliği söz konusu durumda ise o vakit bu iki para biriminin dengede olduğu ifade ediliyor.
Genel olarak satın alma gücü paritesi ifade edildiğinde bu Amerikan dolarına göre hesaplanmakta ve bu vesile doğrultusunda ülkelerin milli gelirlerinin karşılaştırması yapılmakta.

Yap-İşlet Devret modeli ne getiriyor?

YİD modeli sağladığı bu avantajları sadece özel sektörün çalışması ile gerçekleştirmemekte kamunun hizmetler üzerindeki denetim ve gözetim işlevi de devam etmektedir. Yani bu modelde
kamusal hizmetler tamamen özele terk edilmemekte özel sektör ile kamu sektörü arasındaki işbirliği güçlendirilerek hedefe odaklanılmaktadır.


Yapİşlet Devret ne zaman devreye girer?

Yap işlet devret modeli (YİD), büyük finansman ve teknoloji transferi gerektiren bayındırlık ve altyapı işlerinin yerli veya yabancı özel kesim tarafından yapılması ve bu
tesislerin işletilerek belirli bir süre sonra tesisin işler bir şekilde kamu idaresine devrini kapsayan bir süreçtir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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