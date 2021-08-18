Portekiz Golden Visa Programı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Portekiz Golden Visa, Avrupa'nın en popüler yatırımla göçmenlik programlarından biri olmaya devam ediyor. Yatırımcılar programı, esnekliği ve çeşitli avantajları nedeniyle özellikle çekici buluyor.

Portekiz, 2012 yılında Golden Visa adlı bir yatırım yoluyla oturum programı başlattı. Program, 2012'den günümüze kadar, dünyanın her yerinden 9.700'den fazla başvuru aldı.

Portekiz Golden Visa nedir?

Golden Visa, uluslararası yatırımcıların Portekiz'e yatırım yapmalarına ve gelen yatırımları karşılığında ülkede geçici oturma izni almalarına olanak tanıyan bir oturum programıdır. Portekiz hükümeti yabancı yatırımcıları güçlü bir şekilde destekliyor. Ana başvuru sahibi olarak belirlenen nitelikli yatırımlardan birini yaparsanız, Portekiz Golden Visa'ya başvurabilir ve ailenizin geri kalanını programa dahil edebilirsiniz.

Golden Visa oturma izni, Portekiz'de yaşama ve çalışmanın yanı sıra Schengen bölgesinde vizesiz seyahate izin veriyor. Ayrıca, ülkede tam zamanlı yaşamak zorunda kalmadan Portekiz vatandaşlığına giden yolu da açıyor.

Portekiz'de Vatandaşlık

Golden Visa programıyla Portekiz vatandaşlığı alabilmek için oturma izninizi ve yatırımınızı en az beş yıl korumanız gerekiyor. Beş yılın sonunda, aşağıdaki koşulları karşılarsanız, Portekiz vatandaşlığına hak kazanabilirsiniz:

Portekiz'de ödenmemiş verginizin bulunmaması,

Portekiz'de ve ikamet ettiğiniz ülkede temiz bir sabıka kaydı,

Temel bir Portekizce dil testini geçmek.

Portekiz'de vatandaşlığa geçtikten sonra, artık Golden Visa yatırımınızı sürdürmenize gerek yoktur. Yani yatırımınızdan çıkış yapabilirsiniz.

Portekiz vatandaşıysanız, aynı zamanda Avrupa (AB) vatandaşı sayılırsınız. Bu, Avrupa Birliği'nin herhangi bir yerinde dilediğiniz gibi özgürce yaşayabileceğiniz ve çalışabileceğiniz anlamına gelir.

Portekiz Golden Visa Vatandaşlığa Gittiğini Kanıtladı

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Portekiz Göçmenlik ve Sınırlar Servisi'dir. Portekiz'deki tüm göçmenlik faaliyetleriyle ilgilenir. SEF istatistiklerine göre, Ekim 2012'den Mayıs 2021'e kadar, Portekiz'de 9.700'den fazla yatırımcı Portekiz Golden Visa aldı. 16.500 sakin, ana başvuranların aile üyeleri olarak tayin edildi.

2019 itibariyle, birçok Golden Visa sahibi Portekiz vatandaşlığına başvurdu. Bu, Portekiz hükümetinin aslında programla verdiği sözün arkasında durduğunu doğruluyor.

Portekiz Golden Visa için Gerekli Belgeler

Program, katılımcı yatırımcılardan bir dizi belge gerektiriyor:

Ana başvuru sahibi ve tüm bakmakla yükümlü oldukları kişiler tarafından istenen temiz adli sicil kaydı,

Bakmakla yükümlü olunan kişilerin uygun olduğuna dair kanıt:

Evlilik kayıt sertifikası,

Çocuklar için doğum belgesi,

Çocuklar 18-26 yaşları arasındaysa, okulda tam zamanlı, maddi olarak ana yatırımcıya bağımlı ve evli olmadıklarının kanıtı,

Yatırım tutarındaki fon kaynağı,

Portekiz'de bir sağlık sigortası,

Başvuru sahiplerinin Portekiz'de ortalama en az yedi gün geçirdiklerinin kanıtı (iki yıllık kartlar için: iki yıl içinde on dört gün / üç yıllık kartlar için: üç yıl içinde yirmi bir gün),

Beş yıllık dönem için yatırım gereksinimlerini ve yatırımın mülkiyetini karşıladığına dair kanıt,

Belgelerin genellikle Portekizce veya İngilizce'ye çevrilmesi, noter tasdikli ve apostilli olması gerekir. Ayrıca yeni ve güncel olmaları şartı vardır (en fazla 90 gün önce alınmış olmaları gerekir).

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.