Popüler yatırımcıya göre, Bitcoin Boğa koşusu sona erebilir

Bitcoin, kripto ve hisse senetlerinde uzun vadeli bir yatırımcı olan Lark Davis, devam eden yükseliş coşkusunun neden birkaç ay içinde sona ereceğini ve bir sonraki ayı piyasasının neden acımasız olmayabileceğine dair görüşlerini paylaştı.

Tecrübeli Bitcoin (BTC) yatırımcısı ve eğitimcisi Lark Davis, kripto rallisinin devam eden aşamasına ilişkin dengeli analizini paylaştı.

Bitcoin (BTC), kripto ve hisse senetlerinde uzun vadeli bir yatırımcı olan Lark Davis, devam eden yükseliş coşkusunun neden birkaç ay içinde sona ereceğini ve bir sonraki ayı piyasasının neden acımasız olmayabileceğine dair görüşlerini paylaştı. Analiste göre Bitcoin (BTC) boğa koşusu Aralık ve Mart ayları arasında sona erebilir.

Davis'in tweet'lerine göre, Bitcoin (BTC) boğalarının bu rallisinin bitmesine üç ila altı ay kaldı. Bu tahmin, önceki gözlemlerin ve kripto pazarlarının vadesindeki çarpıcı büyümenin bir kombinasyonuna dayanmaktadır.

Piyasalar daha olgunlaştıkça ve manipülasyona karşı dirençli hale geldikçe, döngüler uzarken, getiriler giderek daha az etkileyici hale geliyor. Ayrıca “ayı” ve “birikim” aşamaları da kısaldı. Bitcoin (BTC) fiyatının “hareketli ortalamaları”, yükseliş koşusu aşamasının bir başka güvenilir göstergesi olarak kabul edilebilir: önceki her koşu, 5x 2 yıllık MA çizgisini geçtikten 3-4 hafta sonra tamamlandı.

Bunun yaşanması için ayrıca Bitcoin (BTC) madencilerinin satış baskısının gücünü gösteren ayrılmaz bir metrik olan Puell Multiple, aynı zamanda “kırmızı” bölgeye (en yüksek değer) yükselmelidir.

Ayrıca, popüler net gerçekleşmemiş kar/zarar göstergesi, devam eden rallinin zirvesini işaretlemek için öfori* aşamasına geçmelidir.

Bu nedenle önümüzdeki birkaç ay kripto para yatırımcıları için “çılgın” olabilir. Bununla birlikte, geleneksel segmentten dijital segmente giderek daha fazla para aktıkça, bir sonraki ayı piyasası 2018'deki “Kripto Kışı”odan farklı olacaktır.

Kurumsal para burada, DeFi burada, Gamefi NFT'ler de burada. Süper döngü teorileri hâlâ oyunda. Merkez bankası çılgınlığı ise devam ediyor.

Kaynak: coinkolik.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.