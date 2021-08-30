Popüler isme göre Ethereum (ETH) büyük bir yükselişe hazır

Ünlü Altcoin Daily sunucusu Aaron Arnold, Ethereum’un (ETH) büyük bir yükselişe hazır olduğuna inandığını söyledi. Arnold, Ethereum’un yükselişe geçmesinin bir başka nedenin de düşük yıllık enflasyon oranından kaynaklandığını söyledi.

Altcoin Daily sunucusu Aaron Arnold, Ethereum'un (ETH) büyük bir yükselişe hazır olduğuna inandığını söyledi.

Yeni bir videoda Arnold, 952.000 YouTube abonesine Ethereum'un, bir işlem her işlendiğinde dolaşımdaki arzdan belirli bir miktarda ETH'yi kalıcı olarak silen EIP-1559 güncellemesinin faydasını gördüğünü söylüyor.

Yazım sırasında, Ethereum izleme aracı, güncellemenin bu ayın başlarında başlatılmasından bu yana 127,520'den fazla ETH'nin yakıldığını gösteriyor.

Arnold'un Ethereum'da yükselişe geçmesinin bir başka nedeni de düşük yıllık enflasyon oranından kaynaklanıyor.

“İlk kez, Ethereum'un günlük ihracı aslında Bitcoin'den daha düşüktü. Öyleyse şunu anlayın: ETH'nin net enflasyonu yıllık %1,1 ve Bitcoin‘in net enflasyonu yıllık %1,75.”

Arnold ayrıca merkezi olmayan finans (DeFi) platformlarında kilitlenen toplam değerin (TVL) patlamasına da bakıyor. Altcoin Daily sunucusuna göre, DeFi'de kilitlenen sermaye miktarı, Ethereum'u dünyanın en büyük bankalarından biri olarak rekabet edebilecek bir konuma getiriyor.

“Yılın başından beri DeFi'de kilitlenen toplam değer katlanarak arttı. 1 Ocak'ta, yılın başında, kilitlenen toplam değer [a] mütevazi bir rakamdı 16 milyar dolardı. O zamanlar çok gibi görünüyordu. Bugün, bu rakam şaşırtıcı bir şekilde 85 milyar dolar. Bu, ETH'yi piyasa değeri açısından dünyanın en büyük 20. bankası konumuna getirecektir.”

Son olarak Arnold, Ethereum'un toplam arzının dörtte birinden fazlasının akıllı sözleşmelerde kilitlendiğini vurguluyor.

“Akıllı sözleşmelerde Ethereum, yani bu temelde kullanıldıkları için satılamayan Ethereum. Faydaları var. DeFi'nin ani patlaması nedeniyle, akıllı sözleşmelere yerleştirilen ETH miktarı benzer şekilde tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı. Aslında, tüm ETH'nin %26'sı şu anda akıllı sözleşmelerde. Bu eğilimin devam etmesini bekleyebiliriz.”

kaynak: coinkolik.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.