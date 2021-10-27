Popüler isimden kritik Bitcoin, Ethereum ve SHIB analizi

Popüler kripto para analisti Aayush Jindal, BTC, ETH ve SHIB ile ilgili analizini paylaştı. Söz konusu analiz, kripto para piyasası ile ilgilenenlerin dikkatini çekti.

Başarılı tahminlere imza atan ünlü kripto para analisti Aayush Jindal'ın son yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Analisti Aayush Jindal tarafından yapılan analize göre, Bitcoin (BTC) fiyatı, 64.000 dolarlık direnç bölgesini geçmek için uğraştı. BTC fiyatının düştüğünü kaydeden Jindal, bugün erken saatlerde neredeyse 60.000 dolara kadar gerileyen BTC'nin şu anda 61.400 doların üstünde işlem gördüğünü dile getiriyor. Jindal, 60.000 USD'nin altında gerçekleşebilecek aşağı yönlü bir kırılmanın, kısa vadede boğalar üzerinde baskı yaratabileceğine inanıyor.

Başarılı analiste göre, Ethereum (ETH), 4.300 dolar seviyesine dönmeden önce düşüş kaydetti. XRP (XRP), şu anda 1.15 dolarlık direnç seviyesinin çok altında işlem görüyor. Cardano (ADA) ise 2.20 dolar bölgesinin yakınlarında büyük bir direnç ile karşılaşmış durumda.

Bitcoin (BTC) Fiyatı

BTC fiyatı, 64.000 dolarlık direnç seviyesini kırma girişiminin başarısız olması üzerine yeniden düşüşe geçti. 62.200 dolar ila 62.000 dolar destek seviyelerinin altında işlem gören BTC, şu anda 61.000 dolar seviyesinin üstünde konsolide oluyor. Jindal, aşağı yönlü bir kırılma ve 60.000 doların altında bir kapanış gerçekleşmesi durumunda daha sağlam bir düşüşün tetiklenebileceğini aktarıyor. Ünlü analist, bu durumda fiyatın 58.000 dolar seviyesine doğru gerileyebileceğini ifade ediyor.

Bir sonraki büyük direncin 62.000 dolar yakınlarında olduğu görülüyor. Jindal'a göre, BTC fiyatı buradan 64.000 dolar seviyesine doğru yeni bir yükseliş başlatabilir.

Ethereum (ETH) Fiyatı

ETH fiyatı, 4.250 dolar seviyesini geçti. Fakat 4.300 dolar seviyesine dönmeden önce yükselişi sürdürmek için mücadele eden ETH fiyatının gerilediği görüldü. Bir sonraki büyük direnç 4.350 dolar yakınlarında. Jindal'a göre, fiyat buradan 4.500 dolar seviyesine kadar çıkabilir. 4.200 doların altında bir kırılma gerçekleşmesi durumunda ise fiyat 4.050 dolar seviyesine doğru gerileyebilir.

Cardano (ADA) Fiyatı

ADA, 2.18 dolar ve 2.20 dolar seviyelerinin yakınlarında bir direnç ile karşılaşmış durumda. 2.20 doların üzerinde bir kapanış gerçekleşmesi durumunda ADA fiyatı daha da yükselebilir. Bir sonraki büyük direncin ise 2.32 dolar seviyesinde olduğu fark ediliyor. Jindal, bunun tam tersi olarak fiyatın 2.05 dolar seviyesine doğru yeni bir düşüş başlatabileceğini de belirtiyor. Bir sonraki büyük desteğin ise 2.00 dolar seviyesinin yakınlarında olduğu görülüyor.

Binance Coin (BNB) Fiyatı

BNB, şu anda 480 dolar seviyesinin yakınlarında konsolide oluyor. En yakın direnç seviyesinin 490 dolar yakınlarında olduğu fark ediliyor. Ana kırılma direnci ise 500 dolar yakınlarında. BNB fiyatı, kısa bir süre içerisinde buradan 520 dolar seviyesine kadar çıkabilir.

Solana (SOL) Fiyatı

SOL, şu anda 200 dolar seviyesinin yakınlarında konsolide oluyor. 200 dolar seviyesinin altında bir kapanış gerçekleşmesi durumunda SOL fiyatı 192 dolara doğru gerileyebilir. Bir sonraki destek 185 dolar seviyesinde. Jindal, ayıların 212 dolar ve 215 dolar seviyelerinin yakınlarında aktif kalabileceğini düşünüyor.

Dogecoin (DOGE) Fiyatı

DOGE, şu anda 0.250 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. DOGE fiyatı, 0.265 dolar seviyesinin yakınlarında bir direnç ile karşılaşmış durumda. Fiyat buradan 0.280 dolar seviyesine kadar çıkabilir. Bunun gerçekleşmemesi durumunda DOGE fiyatı, 0.232 dolar seviyesine kadar gerileyebilir.

XRP (XRP) Fiyatı

XRP, şu anda 1.10 dolar ila 1.15 dolara arasında el değiştiriyor. Ana direnç seviyesi 1.15 dolar yakınlarında. Jindal, XRP fiyatının buradan 1.20 dolara kadar yükselebileceğini, fakat bunun tam tersi olarak 1.05 dolarlık destek seviyesine doğru gerileyebileceğini de belirtiyor.

Diğer Altcoinler

Başarılı analist, MATIC, NEXO, SNX, THETA, YFI, TFUEL, ENJ, ATOM, HNT, SHIB ve HOT dâhil çok sayıda altcoinin yüzde 8'den fazla yükseliş kaydettiğine dikkat çekiyor. Yüzde 29 ralli yapan SHIB, 0.00005364 dolara kadar yükseldi. BTC fiyatı, 62.000 dolar seviyesine doğru toparlanmak için mücadele ediyor. Jindal, düşüşün sürmesi halinde 60.000 doların altındaki bir kapanışın, BTC fiyatını iyice aşağı çekebileceğini belirtiyor.

Kaynak: koinbox.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.