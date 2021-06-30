Polislere temmuz zammı ne kadar? 2021 polis maaşına ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca memurun gözü açıklanacak haziran ayı enflasyonunda. Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla memurlar ve emeklilerin alacağı temmuz zammı da netlik kazanacak. Öğretmenler, doktorlar, avukatlar, hemşireler, polisler ve kamu kurumunda çalışan tüm memurların gözü temmuz zammında. Peki 2021 polis temmuz zamlı maaşları belli oldu mu? Polislerin maaşına ne kadar zam yapılacak? Polis maaşı kaç para artacak? Bu soruların net yanıtı Temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamlarından sonra netlik kazanacak.

Polislere temmuz zammı ne kadar? 2021 polis maaşına ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca memurun gözü açıklanacak haziran ayı enflasyonunda. Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla memurlar ve emeklilerin alacağı temmuz zammı da netlik kazanacak. Öğretmenler, doktorlar, avukatlar, hemşireler, polisler ve kamu kurumunda çalışan tüm memurların gözü temmuz zammında. Peki 2021 polis temmuz zamlı maaşları belli oldu mu? Polislerin maaşına ne kadar zam yapılacak? Polis maaşı kaç para artacak? Bu soruların net yanıtı Temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamlarından sonra netlik kazanacak.

Milyonlarca kişi haziran ayının enflasyon rakamlarının merak ediyor. Haziran ayının enflasyon oranına göre memurlara ve emeklilerin maaşlarına zam yapılacak. Temmuz ayında milyonlarca memur ve emekli maaşlarını zamlı alacak. Polislerin maaşlarına da Temmuz'da zam yapılacak. Ülkemizde 328 bin 719 Emniyet Genel Müdürlüğü personeli bulunduğu tahmin ediliyor. Binlerce polis 2021 temmuz zammı ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki 2021 polis maaşına ne kadar zam yapılacak? 2021 temmuz ayı polis zamları haziran ayının enflasyon rakamlarının açıklanması ile net bir şekilde belli olacak.

2021 POLİS TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2021 polis temmuz zammı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Polislerin temmuzda alacağı zam oranı tahmini olarak aşağıdaki gibi olacaktır.

2021 Temmuz zamlı maaşlar (tahmini)

Başkomiser (3/1): 8.404

Polis memuru (8/1): 7.359

Başkomiser (1/4) (Emekli): 4.161

Polis memuru (8/1) (Emekli): 4.161

2021 Polis ocak maaşları

Başkomiser (3/1): 7.833

Polis memuru (8/1): 6.859

Başkomiser (1/4) (Emekli): 3.878

Polis memuru (8/1) (Emekli): 3.878

HAZİRAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon rakamları herkes tarafından merak ediliyor. Memurların gözü kulağı açıklanacak haziran enflasyonunda. Peki haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyonunun 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

Haziran ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. Şimdiye kadar açıklanan enflasyon oranlarına göre zam oranları ile ilgili tahminler ortaya çıktı. Mayıs ayı enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.39 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3.39 fark alacak. Haziran ayı zammı ile birlikte memur maaşlarında 400-500 lira gibi bir artış meydana gelebilir.

2021 YILI POLİS SAYISI

2021 yılı Polis sayısı açıklandı. Buna göre 2021 yılı performans raporuna göre Emniyet Genel Müdürlüğünde 328 bin 719 personel görev yapmaktadır. Bunların 259.714 kişi Polis Memuru görev yapmaktadır. Polis olarak ise, 4.714 Komiser, 11.233 Komier Yardımcısı ve 550 Başkomiser olarak raporda yayımlandı.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

Haziran enflasyonu emeklileri de yaından ilgişendiriyor. Temmuz'un 5'inde açıklanması beklenen enflasyon rakamları ile milyonlarca emeklinin maaşına zam gelecek. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda maaşlara 441 liraya kadar artış bekleniyor. Enflasyonun ilk altı aylık dönemde yüzde 7,67 oranında gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları Temmuz'da yüzde 7,67 oranında artacak.

2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL'den 4.542 TL'ye yükseldi.

ZAMSIZ MEMUR MAAŞLARI

Vali 14.835

Genel müdür (1/4) 14.914

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.839

Memur (Lisans - 9/1) 4.841

Öğretmen (1/4) 6.049

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.648

Başkomiser (3/1) 7.833

Polis memuru (8/1) 6.859

Uzman doktor (1/4) 9.314

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.868

Mühendis (1/4) 8.001

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.038

Araştırma görevlisi (7/1) 7.596

Vaiz (1/4) 6.285

Avukat (1/4) 7.639

En düşük memur maaşı 4.542

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