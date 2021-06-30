Polislere temmuz zammı ne kadar? 2021 polis maaşına ne kadar zam yapılacak?
Polislere temmuz zammı ne kadar? 2021 polis maaşına ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca memurun gözü açıklanacak haziran ayı enflasyonunda. Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla memurlar ve emeklilerin alacağı temmuz zammı da netlik kazanacak. Öğretmenler, doktorlar, avukatlar, hemşireler, polisler ve kamu kurumunda çalışan tüm memurların gözü temmuz zammında. Peki 2021 polis temmuz zamlı maaşları belli oldu mu? Polislerin maaşına ne kadar zam yapılacak? Polis maaşı kaç para artacak? Bu soruların net yanıtı Temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamlarından sonra netlik kazanacak.
Polislere temmuz zammı ne kadar? 2021 polis maaşına ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca memurun gözü açıklanacak haziran ayı enflasyonunda. Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla memurlar ve emeklilerin alacağı temmuz zammı da netlik kazanacak. Öğretmenler, doktorlar, avukatlar, hemşireler, polisler ve kamu kurumunda çalışan tüm memurların gözü temmuz zammında. Peki 2021 polis temmuz zamlı maaşları belli oldu mu? Polislerin maaşına ne kadar zam yapılacak? Polis maaşı kaç para artacak? Bu soruların net yanıtı Temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamlarından sonra netlik kazanacak.
Milyonlarca kişi haziran ayının enflasyon rakamlarının merak ediyor. Haziran ayının enflasyon oranına göre memurlara ve emeklilerin maaşlarına zam yapılacak. Temmuz ayında milyonlarca memur ve emekli maaşlarını zamlı alacak. Polislerin maaşlarına da Temmuz'da zam yapılacak. Ülkemizde 328 bin 719 Emniyet Genel Müdürlüğü personeli bulunduğu tahmin ediliyor. Binlerce polis 2021 temmuz zammı ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki 2021 polis maaşına ne kadar zam yapılacak? 2021 temmuz ayı polis zamları haziran ayının enflasyon rakamlarının açıklanması ile net bir şekilde belli olacak.
2021 POLİS TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
2021 polis temmuz zammı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Polislerin temmuzda alacağı zam oranı tahmini olarak aşağıdaki gibi olacaktır.
2021 Temmuz zamlı maaşlar (tahmini)
Başkomiser (3/1): 8.404
Polis memuru (8/1): 7.359
Başkomiser (1/4) (Emekli): 4.161
Polis memuru (8/1) (Emekli): 4.161
2021 Polis ocak maaşları
Başkomiser (3/1): 7.833
Polis memuru (8/1): 6.859
Başkomiser (1/4) (Emekli): 3.878
Polis memuru (8/1) (Emekli): 3.878
HAZİRAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı enflasyon rakamları herkes tarafından merak ediliyor. Memurların gözü kulağı açıklanacak haziran enflasyonunda. Peki haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyonunun 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.
MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?
Haziran ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. Şimdiye kadar açıklanan enflasyon oranlarına göre zam oranları ile ilgili tahminler ortaya çıktı. Mayıs ayı enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.39 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3.39 fark alacak. Haziran ayı zammı ile birlikte memur maaşlarında 400-500 lira gibi bir artış meydana gelebilir.
2021 YILI POLİS SAYISI
2021 yılı Polis sayısı açıklandı. Buna göre 2021 yılı performans raporuna göre Emniyet Genel Müdürlüğünde 328 bin 719 personel görev yapmaktadır. Bunların 259.714 kişi Polis Memuru görev yapmaktadır. Polis olarak ise, 4.714 Komiser, 11.233 Komier Yardımcısı ve 550 Başkomiser olarak raporda yayımlandı.
EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?
Haziran enflasyonu emeklileri de yaından ilgişendiriyor. Temmuz'un 5'inde açıklanması beklenen enflasyon rakamları ile milyonlarca emeklinin maaşına zam gelecek. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda maaşlara 441 liraya kadar artış bekleniyor. Enflasyonun ilk altı aylık dönemde yüzde 7,67 oranında gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları Temmuz'da yüzde 7,67 oranında artacak.
2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?
Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL'den 4.542 TL'ye yükseldi.
ZAMSIZ MEMUR MAAŞLARI
Vali 14.835
Genel müdür (1/4) 14.914
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.839
Memur (Lisans - 9/1) 4.841
Öğretmen (1/4) 6.049
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.648
Başkomiser (3/1) 7.833
Polis memuru (8/1) 6.859
Uzman doktor (1/4) 9.314
Hemşire (Lisans - 5/1) 5.868
Mühendis (1/4) 8.001
Teknisyen (Lise - 11/1) 5.038
Araştırma görevlisi (7/1) 7.596
Vaiz (1/4) 6.285
Avukat (1/4) 7.639
En düşük memur maaşı 4.542
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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