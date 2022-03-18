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TIMETURK / EKONOMİ / Polislere ne kadar promosyon verilecek? Son dakika: Polisler için hangi bankadan promosyon verilecek?

Polislere ne kadar promosyon verilecek? Son dakika: Polisler için hangi bankadan promosyon verilecek?

Polislere ne kadar promosyon verilecek? Emniyet Genel Müdürlüğü resmi twitter hesabı üzerinden personelleri için yeni bir anlaşmaya imza attıklarını duyurdu. Yayımlanan anlaşmanın detaylarında yer verilenlere göre; 6 ayda bir 300 TL promosyon verileceği belirtildi. Peki ama polislere verilecek olan promosyon kaç yıl verilecek? Polis promosyonları ne zaman verilmeye başlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

26 Dakika Önce
2022-03-18 16:30:14
Polislere ne kadar promosyon verilecek? Son dakika: Polisler için hangi bankadan promosyon verilecek?

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi twitter hesabı üzerinden personelleri için yeni bir anlaşmaya imza attıklarını duyurdu. Yayımlanan anlaşmanın detaylarında yer verilenlere göre; 6 ayda bir 300 TL promosyon verileceği belirtildi. Peki ama polislere verilecek olan promosyon kaç yıl verilecek? Polis promosyonları ne zaman verilmeye başlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Polislere ne kadar promosyon verilecek?

Türk Polis Teşkilatı resmi internet sitesi üzerinden "Teşkilatımız personeline hayırlı olsun" başlığıyla imzalanan protokolü yayımladı. Yayımlanan protokolde;Genel Müdürlüğümüz ile Vakıfbank arasında imzalanan yeni promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacaktır. Ayrıca bu miktar 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılacaktır. Protokolün süresi 5 yıl olacaktır. Tüm personelimize duyurulur." sözlerine yer verildi.

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Polisler için hangi bankadan promosyon verilecek?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuza göre 6 ayda bir kez verilecek olan promosyon vakıfbank bankalarından verilecek.

Polis promosyonu ne kadar süreyle verilecek?

Polislere verilecek olan 300 TL promosyon 5 yıl boyunca Vakıfbank aracılığıyla verilecek. .

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