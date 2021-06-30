Polis maaşı 2021 | Polislerin temmuz maaşı ne kadar olacak? 2021 Temmuz polis zamlı maaş tablosu

Polis maaşı 2021 | 2021 Temmuz polis zamlı maaş tablosu | Polislerin temmuz maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına temmuz ayında zam gelecek. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasının ardından polislerin de temmuz maaşlarında artış olacak. Yüz binlerce polis memuru temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Peki polis temmuz maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayında polislere ne kadar zam yapılacak? Polislere ve diğer memurlara temmuzda kaç lira zam yapılacağı açıklanacak Haziran enflasyonu ile netlik kazanacak.

Polis maaşı 2021 | 2021 Temmuz polis zamlı maaş tablosu | Polislerin temmuz maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına temmuz ayında zam gelecek. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasının ardından polislerin de temmuz maaşlarında artış olacak. Yüz binlerce polis memuru temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Peki polis temmuz maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayında polislere ne kadar zam yapılacak? Polislere ve diğer memurlara temmuzda kaç lira zam yapılacağı açıklanacak Haziran enflasyonu ile netlik kazanacak.

Emekil ve memurlara haziran ayı enflasyon rakamlarını merakla bekliyor. Temmuz'un 5'inde açıklanması beklenen haziran enflasyonuna göre milyonlarca kişiye yapılacak temmuz zammı belli olacak. Polisler de maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Peki polislerin temmuz maaşı ne kadar olacak? 2021 temmuz polis zamlı maaş tablosu belli oldu mu?

2021 POLİS TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2021 polis temmuz zammı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Polislerin temmuzda alacağı zam oranı tahmini olarak aşağıdaki gibi olacaktır.

POLİS MAAŞI 2021

* Başkomiser (3/1): 8.404

* Polis memuru (8/1): 7.359

* Başkomiser (1/4) (Emekli): 4.161

* Polis memuru (8/1) (Emekli): 4.161

HAZİRAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon rakamları herkes tarafından merak ediliyor. Memurların gözü kulağı açıklanacak haziran enflasyonunda. Peki haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyonunun 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

Haziran ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. Şimdiye kadar açıklanan enflasyon oranlarına göre zam oranları ile ilgili tahminler ortaya çıktı. Mayıs ayı enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.39 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3.39 fark alacak. Haziran ayı zammı ile birlikte memur maaşlarında 400-500 lira gibi bir artış meydana gelebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.