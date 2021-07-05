Polis maaşı 2021 | Polis zamlı maaş ne kadar? 2021 temmuzda polislere ne kadar zam yapıldı? 2021 yılı haziran enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı. Milyonlarca memur, emekli ve işçinin de temmuzda alacağı zam oranı netlik kazandı. Binlerce polis de maaşlarına yapılacak zam oranını araştırmaya başladı. Peki polislere ne kadar kaç lira zam yapıldı? Temmuz zammı kaç lira oldu? Polis maaşına kaç para zam yapıldı? İşte 2021'in ikinci 6 ayında polislerin alacağı zamlı maaşlar...

Polis maaşı 2021 | Polis zamlı maaş ne kadar? 2021 temmuzda polislere ne kadar zam yapıldı? 2021 yılı haziran enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı. Milyonlarca memur, emekli ve işçinin de temmuzda alacağı zam oranı netlik kazandı. Binlerce polis de maaşlarına yapılacak zam oranını araştırmaya başladı. Peki polislere ne kadar kaç lira zam yapıldı? Temmuz zammı kaç lira oldu? Polis maaşına kaç para zam yapıldı? İşte 2021'in ikinci 6 ayında polislerin alacağı zamlı maaşlar...

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla en düşük memur maaşı da belli oldu. Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak.

2021 polis zamlı maaşı ne kadar?

Tüm memurlar yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Polis 8/1 polis memur maaşına yaklaşık 373 lira zam yapılacak. Polis memurları toplamda 2021 temmuz ayında 7.232 lira maaş alması bekleniyor.

İşte Temmuz zammına göre memurların alacağı yeni maaşlar

2021 Polis temmuz zammı merak ediliyordu

2021 polis temmuz zammı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Polislerin temmuzda alacağı zam oranı tahmini olarak aşağıdaki gibi olacaktır

2021 Polis zammı

* Başkomiser (3/1): 8.404

* Polis memuru (8/1): 7.359

* Başkomiser (1/4) (Emekli): 4.161

* Polis memuru (8/1) (Emekli): 4.161

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