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TIMETURK / EKONOMİ / POCO M4 Pro modeli Türkiye’de satışa sunuldu

POCO M4 Pro modeli Türkiye’de satışa sunuldu

Xiaomi’nin çatısının altında yer alan POCO yeni modelini Türkiye’de satışa sundu. Akıllı telefon modellerinin başlangıç fiyatı 6299 TL olarak belirlendi. İşte POCO M4 Pro modelin fiyatına dair ayrıntılar.

15 Dakika Önce
2022-03-23 16:28:31
POCO M4 Pro modeli Türkiye’de satışa sunuldu

POCO M4 serisi için geçtiğimiz hafta satışları hazırlandı. Özellikleri ve telefonun sergilendiği sayfa artık satış için aktif hale geldi.

Xiaomi Resmi Türkiye sayfasında yer alan bilgilere göre; akıllı telefon modellerinin başlangıç fiyatı 6299 TL olarak belirlendi.

Xiaomi heyecanla beklenen model için bir açıklamada bulundu;

“Eğlence merkezi POCO M4 Pro, 22 Mart ile 27 Mart tarihleri arasında 6GB + 128GB versiyonu; Amazon Prime üyelerine özel 5.899 TL ön satış fiyatıyla, 8GB + 256GB versiyonu ise mi.com'da 400 TL kupon hediyesini aktifleştirdikten sonra 6.299 TL ön satış fırsatı ile satışa sunuldu.”

Akılı telefon modeline dair tek ayrıntı bununla bitmiyor. Bu akıllı telefonları satın alanlar 2 ay boyunca YouTube içeriklerini reklamsız; yani ücretli abonlik avantajları ile kullanacak. Konu ile ilgili yapılan açıklama da şunlara yer verildi;

M4 Pro, Güç Siyahı, Serin Mavi ve POCO Sarısı olarak üç renk alternatifiyle ve tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı üzerinden; 6GB+128GB'ı 6.299 TL ve 8GB+256GB'ı 6.699 TL olmak üzere iki farklı varyantla 28 Mart tarihinden itibaren raflarda yerini alacak. Aynı zamanda M4 Pro alan kullanıcılar; 2 ay boyunca YouTube içeriklerine reklamsız ve çevrimdışı erişim sağlayabilecek. “

Kamera tarafında oldukça başarılı ve eğlenceli tasarıma sahip akıllı telefonu satın almak için Xiaomi Resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz. .

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