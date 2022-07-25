PMYO sınav başvuru ücreti ne kadar? 2022 PMYO başvurusu kaç TL? PMYO başvurusu için para nereye yatırılacak?

PMYO sınav başvuru ücreti ne kadar? Binlerce öğrenci PMYO sınavları için sıraya girdi. Başvurular için yatırılacak ücretler ve ücretin yatırılma işlemi, internet üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Peki 2022 PMYO başvurusu kaç TL? PMYO başvurusu için para nereye yatırılacak? İşte detaylar...

Binlerce öğrenci PMYO sınavları için sıraya girdi. Başvurular için yatırılacak ücretler ve ücretin yatırılma işlemi, internet üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Peki 2022 PMYO başvurusu kaç TL? PMYO başvurusu için para nereye yatırılacak? İşte detaylar...

PMYO sınav başvuru ücreti ne kadar?

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Sınav Başvuru Ücreti 200 TL olarak belirlendi.

Bunun yanı sıra sınav itiraz ücreti de 49 TL olarak güncellendi.

PMYO başvurusu için para nereye yatırılacak?

Polis Meslek Yüksekokulu başvuru ücretleri yalnızca; Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilmektedir. Diğer bankaların ATM'lerinden, şubelerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırma işlemi yapılamamaktadır.

PMYO müfredat ve transkript ücreti ne kadar?

İlgili belgeye niçin ihtiyaç duyduğunuzu belirtir ve iletişim bilgilerinizi (T.C Kimlik Numarası Adı soyadı ve nedenini )içeren dilekçenize aşağıda yazılı ücretleri Gölbaşı Malmüdürlüğü Ziraat Bankası Gölbaşı Şubesinde ki TR560001000743000010005009 iban numaralı hesabına yatırdığınızı gösterir banka onaylı dekontunuzun aslını (İnternet bankacılığı çıktısı kabul edilmemektedir.) ekleyerek dilekçenizi göndermeniz gerekmektedir.

Sınavlara İtiraz Ücreti: 75 TL

Mezuniyet Belgesi : 30 TL

Diploma Eki: 30 TL

Transkript: 30 TL

Ders Başına Müfredatlar: 5 TL

Bir Eğitim Öğretim dönemine ait müfredatlar: 50 TL

Bir Eğitim Öğretim yılına ait müfredatlar: 70 TL

İki Eğitim Öğretim yılına ait müfredatlar: 120 TL

Dört Eğitim Öğretim yılına ait müfredatlar: 200 TL

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